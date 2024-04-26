РСХБ: более четверти россиян заказывают в ресторанах блюда, приготовленные из фермерских продуктов

С каждым годом россияне более внимательно относятся к своему питанию, а интерес к натуральным продуктам постоянно растет. Посетители ресторанов и кафе чаще интересуются тем, из каких ингредиентов приготовлены блюда, насколько полезны продукты, а также географией их производства. По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, качество, состав и натуральность блюд — главное, на что ориентируется почти половина россиян при выборе ресторана.

Опрос, приуроченный всероссийскому гастрономическому фестивалю "Своё в городе", был проведен РСХБ в апреле 2024 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 21 до 55 лет.

Предпочтения россиян при выборе заведения

Согласно полученным данным, россияне вдумчиво подходят к выбору заведений. Для 45,3% участников опроса основным фактором при выборе ресторана или кафе является качество блюд: в первую очередь гости обращают внимание на состав и натуральность ингредиентов. Для 23,5% россиян важно, чтобы блюда были приготовлены именно из локальных продуктов. Считается, что местные продукты более здоровые и экологичные: логистика занимает меньше времени и не требуется использование консервантов, чтобы продлить срок годности. Демократичный уровень цен определяет выбор 19% опрошенных. В меньшей степени на выбор кафе или ресторана влияют на посещаемость заведения, хороший сервис и привлекательный интерьер. Такой вариант ответа дали 12,2% респондентов.

С поля в ресторан

Как выяснилось в результате исследования, больше половины опрошенных (55,4%) заявили, что однозначно хотели бы попробовать блюда из фермерских продуктов, приготовленные шеф-поварами по уникальным рецептам. Более четверти респондентов рассказали, что часто отдают предпочтение в пользу таких ресторанных блюд: 26,3% назвали себя ценителями натуральной отечественной фермерской еды, обосновав свой ответ тем, что основой здорового питания являются именно фермерские продукты, которые имеют преимущества над продуктами крупных производителей по качеству и натуральности. 18,3% поделились, что для них не принципиально наличие блюд из фермерских продуктов в ресторанном меню, однако им любопытно попробовать такие блюда.

Время/деньги

Опрос показал, что 43% жителей нашей страны ходят в рестораны и кафе, чтобы отметить праздник или важное событие. 25% заявили, что на регулярной основе посещают заведения каждую неделю, 22% раз в месяц, а 10% признались, что питаются в ресторанах и кафе практически ежедневно.

Респондентам было предложено назвать сумму, которую они обычно тратят на одну персону при посещении ресторанов или кафе. Если говорить о приемлемом чеке, для 41% опрошенных он составляет 1 тыс. рублей на каждого. 23% закладывают более 2 тыс. рублей, 20% готовы потратить до 1,5 тыс. рублей, а 16% до 2 тыс. рублей.

"Праздник живота"

Фестиваль "Свое в городе" проходит по 5 мая включительно. Мероприятие объединяет 12 000 фермеров и 500 ресторанов по всей стране в целях популяризации локальных фермерских продуктов и сельского хозяйства. География фестиваля охватывает крупные города России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Тюмень, Сочи, Уфа, Самара и другие.

Шеф-повара ведущих ресторанов предлагают гостям фестиваля сет из трех или четырех-пяти блюд, приготовленных из локальных продуктов. Цена на фестивальные сеты фиксирована и зависит от количества блюд в сете и статуса заведения. Попробовать "Своё меню" можно в ресторанах-участниках, отмеченных специальной наклейкой. Торжественное награждение победителей и закрытие фестиваля состоятся на бранче в одном из московских ресторанов, где участников также ждут встречи с именитыми шеф-поварами столицы.