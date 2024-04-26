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Группа ВТБ: 68% россиян предпочитают кешбэк рублями

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным опроса* ВТБ и банка "Открытие", большинство россиян — 68% — предпочитают минимальный кешбэк рублями, чем повышенный, но бонусами. По мнению 65% участников опроса, оптимальный размер вознаграждения должен быть в диапазоне 5-15% от трат. При этом 17% респондентов справедливым считают начисления в размере 3-5%.

Возможность конвертировать вознаграждение в рубли — наиболее приоритетный критерий для выбора программы лояльности, так считает 54% респондентов. Широкий набор товаров и услуг, на которые можно потратить вознаграждение, выберут 20%. На срок действия бонусов в первую очередь обратят внимание 14%, величина бонусов приоритетна для 12%.

Самые востребованные категории для начисления — супермаркеты (59%), ЖКХ (53%) и аптеки (48%). Кешбэк за покупки на маркетплейсах интересует 35% опрошенных, за покупку одежды, обуви и аксессуаров — 32%, АЗС и товары для авто — 28%. Почти треть россиян (27%) хотели бы получать вознаграждение за все траты по карте, даже если процент будет минимальным.

Что касается использования кешбэка, 42% респондентов хотели бы конвертировать его в деньги. 32% предпочли бы потратить кешбэк на повышенные скидки для покупки товаров и услуг. Потратить накопленные начисления на товары для дома и дачи планируют 31%, на АЗС и товары для авто — 24%, на различные товары и технику — 23%. Перевести бонусный баланс для оплаты кредитных продуктов хотели бы 13%, купить инвестиционные продукты — 7%. Потратить бонусы на благотворительность готовы 6% участников опроса.

В данный момент 21% опрошенных активно пользуются повышенным кешбэком от партнеров. 25% пробовали несколько раз, 12% хотели бы впервые воспользоваться программой лояльности. Треть россиян хотели бы поучаствовать в промоакции от банков с возможностью выиграть повышенное вознаграждение в категории. 42% участников опроса не против воспользоваться такой акцией, но только если категория кешбэка будет актуальной для них.

Помимо системы начисления кешбэка 61% респондентов хотели бы в рамках программы лояльности получать скидки на различные товары и услуги. Треть (32%) предпочли бы пользоваться специальными условиями по банковским продуктам. 19% опрошенных интересуют специальные предложения от партнеров банка.

* Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" в период с 15 по 22 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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