В Самарской области автомобили LADA стали лидерами автострахования в начале 2024 года

Специалисты СберСтрахования подвели итоги первого квартала 2024 года и выяснили, какие автомобили чаще всего страховали по каско жители Самарской области.

В Самарской области самой страхуемой маркой в первом квартале стала LADA — на неё пришлось 23% от всех заключённых полисов каско. Второе место занимает марка Kia (10%), следом идёт Geely (7%), а замыкают топ Hyundai и Toyota (по 6%). Год назад пятёрка лидеров немного отличалась — вместо китайского Geely в числе лидеров был французский Renault.

Специалисты сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто рассказали, какие автомобили чаще всего покупали россияне. Наибольший интерес вызывали авто японских (23% от общего количества приобретенных в первом квартале автомобилей), немецких (18%) и российских марок (15%). Если рассматривать бренды отдельно, то чаще всего россияне приобретали автомобили Lada (их доля составила 13%), Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota (все — по 7%). Самыми востребованными моделями в первом квартале 2024 года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta.

В январе–марте 2024 года 91% клиентов СберАвто сделал выбор в пользу авто с пробегом. Медианный чек на их покупку составил 1,06 млн рублей, и чаще всего россияне обращали внимание либо на почти новые машины с малым пробегом (2023 года выпуска), либо на авто возрастом 11-13 лет (2011–2013 гг. в.). В свою очередь 9% автомобилей были новыми, и медианный чек на них достиг 1,65 млн рублей.

"Спрос на каско остаётся стабильно высоким — в первом квартале в СберСтраховании оформили на 12% больше полисов, чем за аналогичный период прошлого года. Водители ценят возможность быстро и без лишних расходов починить автомобиль, ведь ситуации, которые могут привести к повреждениям, происходят как на трассе, так и вне её. При этом стоимость ремонта нередко сильно отражается на бюджете. В январе–марте 2024 года мы помогли более чем двум тысячам россиян справиться со страховыми случаями, средняя выплата составила 183 тыс. рублей. Благодаря полису каско владельцу авто не нужно тратить свои деньги, время и нервы на ремонт, обо всём позаботится страховая компания", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

"Страхование автомобиля — отличная возможность чувствовать себя в безопасности и защититься от финансовых потерь. В Сбере в Самарской области каждый может рассчитать и оформить полис каско, который позволяет избежать незапланированных расходов и получить поддержку в самых разных ситуациях — от аварии на дороге до повреждений от стихийных бедствий. Сделать это можно без визита в офис Сбербанка, достаточно лишь зайти на сайт или в мобильное приложение СберСтрахование", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.