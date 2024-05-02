К программе "Развитие" Новикомбанка за два года присоединились около 150 предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, оценил результаты мотивационной программы "Развитие" за два года. За это время к ней присоединились около 150 промышленных предприятий. Почти три тысячи сотрудников организаций Ростеха воспользовались льготными условиями по кредитным продуктам и другими финансовыми услугами банка.

Программа "Развитие" разработана и запущена совместно Новикомбанком и Госкорпорацией Ростех в марте 2022 года. Она направлена на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности и является одним из основных продуктов банка в области социально ориентированной политики. "Развитие" интегрируется в систему материальной мотивации предприятия и предоставляет работодателю дополнительный, не имеющий аналогов, инструмент повышения лояльности сотрудников и отличившихся специалистов. В начале 2024 года Новикомбанк расширил условия программы на работников инженерных специальностей и наставников, передающих опыт, знания и навыки на рабочем месте — от них во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

"Ростех — один из крупнейших работодателей страны: общая численность сотрудников его предприятий сегодня достигает порядка 700 тысяч человек. За масштабными проектами Корпорации — как в сфере гособоронзаказа, так и в сегменте выпуска гражданской продукции — стоят люди, коллективы профессионалов. Сегодня, когда страна остро нуждается в кадрах, перед нами стоит важнейшая задача — создать систему, которая позволяет привлекать и удерживать на предприятиях высококвалифицированных сотрудников, повышает их вовлеченность в трудовую деятельность и, как следствие, эффективность работы каждого члена трудового коллектива. Программа "Развитие" — оптимальное решение этой задачи", — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

За два года существования программы "Развитие" к ней подключились такие значимые предприятия и холдинговые компании, как АО "ОДК" и входящий в него "ОДК-Кузнецов" в Самаре, АО "КРЭТ" и входящий в него "Аэроприбор-Восход", ЦНИИАГ (входит в "Высокоточные комплексы"), Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в АО "Швабе"), НПП "Сигнал" в Санкт-Петербурге (входит в АО "Автоматика"), "712 Авиационный ремонтный завод" в Челябинске (входит в ПАО "ОАК"), Улан-Удэнский авиационный завод (входит в АО "Вертолеты России) и ряд других крупных производств.

"Реализуя программу "Развитие", Новикомбанк предлагает предприятиям Ростеха эффективный инструмент формирования кадровой политики. Таким образом банк помогает Госкорпорации справляться с дефицитом высокопрофессиональных специалистов", — подчеркнула Председатель Правления, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Программа "Развитие" дает участникам возможность брать ипотеку, потребительский или образовательный кредит по льготной процентной ставке, в среднем на 3-5% ниже базовой, получать индивидуальное обслуживание и другие услуги.

За 2 года существования программы более трех тысяч сотрудников Ростеха смогли улучшить свои жилищные условия и решить другие жизненные вопросы. Среди них –сотрудник АО "КБПА" (входит в АО "КРЭТ"), зуборезчик 6 разряда, Сергей Лапшин из Саратова, которому участие в программе помогло взять ипотеку на выгодных условиях. Сергей был включен в программу, так как является одним из перспективных работников предприятия, он постоянно повышает свою квалификацию и совершенствует навыки работы на различном оборудовании.

А слесарю-сборщику двигателей и агрегатов АО "Редуктор-ПМ" (входит в АО "Вертолеты России") Евгению Рынасу из Перми программа "Развитие" помогла рефинансировать кредиты. "Специалисты банка предоставили лучшую ставку и отличную возможность объединить действующие кредиты в один, тем самым значительно снизили ежемесячный платеж и в моей семье появились дополнительные финансовые возможности. Благодарю Новикомбанк и свое предприятие за такие уникальные программы", — сказал Евгений.

Всего за 2 года в рамках программы "Развитие" Новикомбанк выдал льготных ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей, потребительских кредитов по сниженной ставке — на 2,2 млрд рублей.