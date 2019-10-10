Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения

Допустим, с прошлой работы пришлось уйти со скандалом. Такое иногда случается даже у неконфликтных людей. Что теперь говорить на собеседованиях про причины увольнения? Нафантазировать? Но как быть с тем, что к бывшему начальнику могут обратиться за рекомендациями? HeadHunter попросил советов у экспертов.

Про причины увольнения с прошлого места спрашивают практически на всех собеседованиях. Отвечать на этот вопрос и так всегда непросто, а если причина в несложившихся отношениях, то задача еще сложнее.

Пример из жизни: Петр работал менеджером по продажам. Директор по продажам с самых первых дней показался ему человеком жестким, не терпящим возражений. В офисе говорили, что он часто придирался к мелочам и не прислушивался к мнению сотрудников. Сначала Петр смотрел на ситуацию с оптимизмом, считал, что главное — проявить себя. Но показать результат оказалось не так просто — продукт имел недочеты, конкуренты запускали дорогие рекламные кампании, а KPI были завышены.

Петру, как и многим другим, доставалось от начальника, ему сокращали бонусы, руководитель обвинял его в неумении продавать. По итогам очередного жесткого совещания Петр написал заявление и начал поиск другой работы, пока текущая окончально не убила его самооценку. Подписывая обходной лист, он услышал в спину слова о том, что никто не возьмет его больше в продажи, на хорошие рекомендации он может не рассчитывать.

Петр действительно долго искал работу. Он боялся рассказать на собеседовании о негативном опыте, мялся, отвечая на вопрос о причинах увольнения, и был уверен, что экс-руководитель действительно ставит ему палки в колеса.

Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" У вас в резюме частая смена работы и стаж на нескольких местах не больше года, а то и меньше полугода? Не стоит удивляться, что ваши запросы остаются без внимания: рекрутеры обычно стараются избегать летунов. Хотя на самом деле частая смена работы далеко не всегда характеризует человека как плохого работника или выдает в нем неуживчивый характер и вечную жажду перемен.

На собеседовании всем хочется выглядеть в максимально выигрышном свете. Тем не менее эксперты не рекомендуют скрывать конфликтные ситуации. Во-первых, рекрутер как специалист, постоянно работающий с людьми, скорее всего, заметит, что вы не до конца открыты. Вполне возможно, что в приведенном выше примере Петру тяжело было найти работу вовсе не из-за козней бывшего начальника, а потому, что он своим видом транслировал на интервью неуверенность и тревожность.

Во-вторых, работодатель все равно, скорее всего, будет собирать информацию о вас. Чтобы снизить репутационные риски, важно сыграть на опережение и правильно преподнести информацию.

"Если кандидат заранее предупреждает о ситуации, это воспринимается как элемент открытости, а работодатель, получая рекомендации, уже подготовлен и воспринимает информацию более спокойно и взвешенно", — уверена Арина Орешкина, начальник управления по работе с персоналом сети АЗС "Газпромнефть".

1. Сделайте акцент на выводах

Конфликты, как и ошибки, случаются у всех, важно проанализировать их и сделать выводы. Карьерный консультант Ольга Козлова советует на собеседовании описывать конфликт с позиции того, какой опыт вам удалось извлечь. Говорите без обвинений, подчеркните, что сожалеете о произошедшем, и сделайте фокус на свои конструктивные действия в условиях конфликта.

Правильная презентация сложной ситуации поможет вам показать себя с лучшей стороны. По словам карьерного консультанта Натальи Булаш, психологически зрелый кандидат умеет признавать ошибки и извлекать уроки из подобных ситуаций — это может стать решающим фактором при приеме на работу.

2. Избегайте эмоций

Излишняя эмоциональность, как и подчеркнутая холодность, на интервью насторожит вашего собеседника. Анастасия Чернякова, руководитель группы по подбору и адаптации персонала карты рассрочки "Совесть", рекомендует преподносить свои суждения о конфликте безоценочно применительно к другим участникам конфликта, тогда вы покажете, что ситуация неприятная, но вы ее уже проанализировали и сделали выводы.

Наталья Булаш предлагает описывать конфликт ёмко, в нескольких предложениях с выводами. Например, так: "Я сейчас поняла, почему возникла конфликтная ситуация: я не была внешне готова отстаивать свои границы, и мои коллеги этим воспользовались, добавляя мне работу без оплаты. Теперь я не беру дополнительную нагрузку без соответствующей оплаты".

3. Подготовьте список рекомендателей

Опытные рекрутеры понимают, что рекомендации субъективны и что конфликты — нормальная часть рабочего процесса. Они, как правило, не составляют впечатление о кандидате по единственному плохому отзыву о нем.

Поэтому обязательно укажите в резюме тех, кто может хорошо вас характеризовать (разумеется, заручившись их предварительным согласием). Рекомендовать вас может не только непосредственный начальник, но и коллеги, смежные руководители, партнеры и контрагенты.

4. Поговорите с прошлым работодателем

Не бойтесь открытого разговора о спорной ситуации с предыдущим работодателем. Вполне возможно, что ваш оппонент уже остыл или вовсе не помнит разногласий, а значит, даст вам хорошие рекомендации.

"Озвучьте, что ищете работу, попросите дать объективные рекомендации, отметить сильные стороны, в том числе, напомните о результатах своей работы", — рекомендует Арина Орешкина. По ее наблюдениям, этот способ часто срабатывает.

5. Смените сферу

Если вашей карьере мешает крупный конфликт, о котором знают и говорят в вашем профессиональном сообществе, то один из вариантов — сменить отрасль.

"Например, если вы работали маркетологом в розничной сети, попробуйте перейти маркетологом в производственную компанию. Рекомендации от розничного бизнеса могут оказаться неактуальными из-за разницы бизнес-процессов и кросс-коммуникаций", — поясняет Наталья Булаш.

Но главное — побольше уверенности в себе и оптимизма. И тогда у вас все получится!