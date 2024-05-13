Самарский академический театр оперы и балета приглашает на показ "Москва. Черемушки"

18 и 19 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва. Черемушки" (12+).
Сюжет единственной оперетты, которую сочинил Шостакович — "Москва, Черемушки" — композитору предложили в 1958 году Владимир Масс и Михаил Червинский. Шостакович согласился и сопроводил бытовой, но авантюрный сюжет яркой, запоминающейся музыкой.
Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950–1960-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе. За дирижерским пультом — Алишер Бабаев.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.