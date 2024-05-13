Самарский академический театр оперы и балета приглашает на показ "Москва. Черемушки"

18 и 19 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва. Черемушки" (12+).

Сюжет единственной оперетты, которую сочинил Шостакович — "Москва, Черемушки" — композитору предложили в 1958 году Владимир Масс и Михаил Червинский. Шостакович согласился и сопроводил бытовой, но авантюрный сюжет яркой, запоминающейся музыкой.

Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950–1960-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе. За дирижерским пультом — Алишер Бабаев.