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Более 2000 предпринимателей Самарской области выбрали Сбер для ведения бизнеса с начала 2024 года

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые три месяца 2024 года более 2000 предпринимателей Самарской области зарегистрировали бизнес и открыли счёт в Сбере. Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 10%. При этом порядка 40% начинающих предпринимателей в регионе открыли своё дело, используя сервис "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта".

По статистике, 85% от количества новых зарегистрированных бизнесов составляют индивидуальные предприниматели — более 1700, а вот обществ с ограниченной ответственностью — 15%. Чаще всего в первом квартале региональные предприниматели открывали бизнес в сфере розничной торговли. На втором месте по количеству регистраций оказался бизнес, деятельность которого связана с автомобильным грузовым транспортом, на третьем — строительство жилых и нежилых зданий и предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
"Малый бизнес — одно из динамично меняющихся и развивающихся направлений в Самарском регионе, а предпринимательская активность в Самаре находится на высоком уровне уже не первый год. Об этом свидетельствует наша статистика, согласно которой количество региональных предпринимателей стабильно увеличивается. Поддерживая тех, кто развивает собственный бизнес или же только мечтает о своём деле, Сбер предоставляет инструменты для лёгкого старта. Например, сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС) самостоятельно формирует необходимый пакет документов для предпринимателя и передаёт их в налоговую и банк, неважно, открывает он ИП или ООО, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.

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