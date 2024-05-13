95% озимых в Самарской области пережили заморозки

В понедельник, 13 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств, ведомств и муниципальных образований региона. Один из вопросов касался посевной кампании. В текущем году начало весенних полевых работ совпало со средними многолетними сроками. Первые агрегаты на выборочную подкормку озимых культур и многолетних трав вышли 10 апреля.

При этом на ход полевых работ повлияла неблагоприятная погода. В апреле выпало 33,7 мм осадков, что составляет 99% от нормы. За первую декаду мая выпало 13,6 мм — 113% от декадной нормы. Кроме того, на большей территории области отмечались заморозки разной интенсивности, которые также сказались на суточных объемах посевной кампании. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдара Галиева, отставание в сравнении с предыдущим годом составляет порядка 10 дней.

"Самое главное — должна быть обеспечена готовность. Два года назад весенние полевые работы мы закончили с отставанием. При этом получили замечательный урожай. Составляющих много. Но все, что зависит от человека, от управленцев, мы должны предпринять", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Техника и люди на местах готовы нагнать отставание с наступлением теплой погоды. В большей части районов посевная возобновится уже на этой неделе. В текущем году посевная площадь сельхозкультур составляет 2,2 млн га, из них 1,1 млн га — под зерновой клин.

"В текущем году план ярового сева составляет 1,6 млн га. По оперативным данным на 13 мая сев яровых культур проведен на площади 536,8 тыс. га или 33%", — доложил Ильдар Галиев. При этом, например, в Хворостянском районе поля засеяны на 77% от плана, Безенчукском и Богатовском на 58%, Нефтегорском, Приволжском и Сызранском — до 46%. В то же время, в Красноярском, Исаклинском и Сергиевском районах засеяно только 15% от плана.

"Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 349 тыс. га или 54%. Масличные культуры при плане 864 тыс. га посеяны на площади 172 тыс. га или 20%, в том числе подсолнечник — на 137,8 тыс. га. Кормовые культуры посеяны на площади 10,8 тыс. га. Картофель и овощи посажены на площади 4,1 тыс. га", — добавил заместитель руководителя регионального минсельхоза.

Дмитрий Азаров поинтересовался, возникают ли сложности с приобретением удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ). "На сегодняшний день никаких проблем мы не видим, все в достатке", — подчеркнул Ильдар Галиев.

"Мы принимали специальные решения по ГСМ, резервировали дополнительные средства, чтобы подстраховать сельхозпроизводителей, и это сработало, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Понятно, в связи с атаками киевского режима по НПЗ в разных областях нашей страны, в том числе и в Самарской области, мы на опережение подумали о том, что могут возникать некоторые сложности с поставкой ГСМ. Поэтому Правительством приняты специальные решения, что позволило нам в полной мере обеспечить запас горюче-смазочных материалов для проведения весенних полевых работ".

Ильдар Галиев добавил, что вся техника находится в исправном состоянии, запасные части тоже есть в наличии в необходимом количестве. "Я хотел бы, чтобы министерство держало в фокусе своего внимания и производство, и ремонт сельхозтехники, — отметил губернатор.

Отдельное внимание было уделено состоянию озимых культур. Они были посеяны на площади 523,5 тыс. га, что на 8% больше, чем под урожай 2023 года. "Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 95% площадей. Рисков и угроз мы не видим", — доложил губернатору Ильдар Галиев.

Руководитель области отметил, что целый ряд регионов страны уже сейчас заявили о том, что ожидается резкое снижение урожайности из-за погодных условий, в связи с чем где-то даже объявлен режим ЧС.

"В Самарской области больших угроз урожаю текущего года мы пока не видим", — заверил замминистра сельского хозяйства региона.

"Руку на пульсе держите с муниципалитетами, с сельхозпроизводителями, работу координируйте", — поручил Дмитрий Азаров.