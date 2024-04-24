Транспортная компания из Тольятти получила в лизинг 12 тягачей и полуприцепов

ВТБ Лизинг поставил 12 единиц грузовой техники тольяттинской транспортной компании для организации перевозок товаров в торговые сети Самарской области. В рамках трех сделок с февраля по апрель 2024 года клиенту передано девять седельных тягачей FAW J7 и три шторных полуприцепа Krone SD на общую сумму порядка 100 млн рублей.

За последний год лизинг стал более востребованным инструментом финансирования в Самарской области. По внутренней аналитике ВТБ Лизинг, компании региона приобрели в лизинг почти в 4,5 раза больше тягачей и вдвое больше полуприцепов в 2023 году, чем в 2022-м. В то же время, по данным ВТБ Лизинг, в России растет популярность грузовой техники FAW: за год количество выданных в лизинг автомобилей бренда выросло в 3,7 раза.

Тягачи и полуприцепы переданы клиенту на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Поставщиками техники стали две компании. "Русбизнесавто" поставила заказчику тягачи FAW, а "Группа Милан" — полуприцепы Krone.

J7 — флагманский тягач бренда FAW. Модель оснащается двигателем мощностью 550 л. с. с крутящим моментом 2300 Нм, максимальная тяга достигается в диапазоне 1000-1600 об/мин. В паре с автоматической 12-ступенчатой коробкой передач это обеспечивает максимальную экономичность при полной загрузке автопоезда и позволяет использовать технику для перевозки тяжелых грузов на дальние расстояния. Допустимая полная масса полуприцепа составляет 35 тонн, а максимальная разрешенная масса автопоезда — 43 тонны.

Шторные полуприцепы Krone SD грузоподъемностью более 34 тонн — универсальная вместительная техника для перевозки как стандартных, так и длинномерных и крупногабаритных грузов.

Лизинговые сделки реализованы филиалами ВТБ Лизинг в Самаре и Тольятти. Подразделения работают в Самарской области более десяти лет как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями.