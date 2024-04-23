ПСБ отмечает ускорение роста предпринимательской активности

Согласно Индексу RSBI, который в марте достиг исторического максимума и составил 57,7 пункта, деловая активность в сегменте малого и среднего бизнеса, отражая позитивные предпринимательские ожидания, демонстрирует уверенный рост третий месяц подряд.

По итогам мартовского опроса все четыре компоненты Индекса сохранили убедительные позиции в зоне роста. Исторический максимум зафиксирован у компоненты Продажи за счет позитивных ожиданий бизнеса по выручке и у компоненты Кадры благодаря заметному улучшению ситуации с фактическим наймом, а также планам по расширению штата. Компонента Инвестиции в марте удержала рекордные показали прошлого периода, что говорит о благоприятных условиях для развития бизнеса. Компонента Кредиты снижается второй месяц подряд, подтверждая постепенное охлаждение интереса бизнеса к кредитованию на фоне высокой ключевой ставки.

"Компании, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса, по итогам опроса в марте позитивно оценивают перспективы ведения бизнеса в текущих условиях, что служит драйвером роста деловой активности. Уверенное начало года предпринимательской деятельности оказало существенную поддержку бизнес-оптимизму. МСБ также позитивно оценивает будущие продажи — это хороший сигнал, так как он дает предпосылки для активизации роста доходов бизнеса в весенний сезон. Мы также отмечаем сохранение как высокой инвестиционной активности, так и благоприятную ситуацию с наймом, что говорит о динамичном развитии бизнеса во всех ключевых аспектах. В итоге даже с учетом постепенного снижения спроса на заемное финансирование предпринимательская активность демонстрирует рекордные значения и высокие темпы роста", — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи выросла до рекордных 53,6 пунктов и впервые второй месяц подряд удерживается в зоне роста. Драйвером по сбыту стало повышение оптимизма: 43% МСП ожидают роста выручки — это исторический максимум. Доля пессимистов, ожидающих снижения выручки, осталась практически неизменной.

Уверенный оптимизм МСП может поддерживаться комфортными условиями для ведения бизнеса в начале года, что могло повлиять на оценки будущих продаж.

Фактическая ситуация с продажами удержала позиции февраля: 19% респондентов сообщили об увеличении выручки, что находится вблизи максимумов за последние два года, а 33% заявили о фактическом снижении продаж, что также сопоставимо с данными, полученными в феврале.

Компонента Кадры обновила исторический максимум, отражая повышение активности в части найма. В марте 18% предпринимателей, что на 4 п. п. больше, чем месяцем ранее, сообщили о расширении штата — это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Вместе с тем уровень сокращения персонала в малом и среднем бизнесе остался на минимальных значениях и составил 15%. Предприниматели стремятся восполнять штатные единицы как путем удержания действующих сотрудников, так и за счет трудоустройства новых.

Также треть МСП, на пике с июля, планируют расширять штат против 5% тех, кто ожидает его сокращения.

Стоит отметить, что в условиях низкой безработицы малому и среднему бизнесу сложнее нанимать новых сотрудников с учетом наличия более интересных вакантных мест в крупных компаниях. При этом предприниматели адаптируются к условиям рынка труда и находят способы привлечения кадров через материальное стимулирование и расширение соцпакета.

Компонента Инвестиции осталась вблизи исторических максимумов, указывая на сохранение высокой инвестиционной активности предпринимателей. Четверть МСП, как и в прошлом месяце, наращивали вложения в бизнес. Также 35% опрошенных планируют расширять его, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Рекордные показатели кредитования в прошлом году значительно поддержали возможности инвестиционного развития МСП. На фоне подъема экономики наблюдается активное развитие внутреннего рынка, наращивается национальное производство, что будет способствовать масштабированию бизнеса.

Компонента Кредиты продолжает плавное снижение под давлением высокой ключевой ставки. Доля удовлетворенного спроса МСП за месяц сократилась на 2 п. п. и составила 27% — минимум с ноября. Фактором снижения стало сокращение до 13% доли МСП, которые получили одобрение кредита. При этом доля тех, кто не смог получить заем по тем или иным причинам, также незначительно снизилась, составив 10%. В итоге доля одобрений за месяц снизилась до 63%, на 3 п. п., и находится на минимуме с октября.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы по всем размерам бизнеса остались в зоне активного роста. Индекс малого бизнеса растет пятый месяц подряд, отражая ускорение роста деловой активности. В малом сегменте наблюдается улучшение ситуации с продажами, как фактическими, так и ожидаемыми, а также отмечаются более оптимистичные планы по найму.

Показатель деловой активности среднего бизнеса, напротив, снизился из-за ухудшения ситуации с фактическим сбытом, сравнявшись с индексом малого бизнеса. RSBI микробизнеса снизился символически: из-за низкого уровня одобрений кредитов, сократилась и доля уже имеющих финансирование. Также предприниматели микросегмента стали пессимистичнее в отношении расширения своего бизнеса.

Индекс RSBI по видам деятельности

По видам деятельности также все индексы находятся в области уверенного роста, но динамика RSBI в марте разнонаправленная. Рост показателя у производства и сферы услуг — в обоих секторах повысились ожидания МСП в части продаж. Вместе с тем у производства драйвером также стал рост кадровой активности.

Немного снизился индекс в секторе торговли из-за снижения уровня одобрений в кредитовании, а также спада ожиданий в вопросе инвестиционного развития.