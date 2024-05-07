Оркестр Петербургской филармонии при поддержке ВТБ отправится на гастроли в Китай

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии отправится на гастроли в пять городов Китая с 16 по 26 мая. Концерты пройдут при поддержке ВТБ. За дирижерским пультом — народный артист России Николай Алексеев.

"Международные гастроли призваны объединять культуру по всему миру. Для нас это не только способ делиться богатейшим музыкальным наследием нашей страны. Это возможность для встречи двух богатейших мировых культур, которая способствует всестороннему сближению России и Китая", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Музыканты исполнят программы из сочинений Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Мориса Равеля. В тур включены выступления на самых известных концертных площадках Китая, в том числе в крупнейших городах страны — Пекине и Шанхае, где турне завершится грандиозным концертом под открытым небом.

Гастроли начнутся 16 мая в Гуанчжоу на сцене Концертного зала Синхай, где прозвучат фрагменты из оперы "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Фортепианный концерт соль мажор Мориса Равеля, Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. Далее программу представят в концертных залах Шэньчжэня, Чанши и на крупнейшей сцене страны: в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

Завершится тур в Шанхае 26 мая грандиозным концертом под открытым небом: музыканты исполнят программу, составленную из сочинений Петра Чайковского. Прозвучат Итальянское каприччио, музыка из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", а также знаменитый Первый фортепианный концерт, обладающий статусом одного из главных символов русского музыкального искусства.