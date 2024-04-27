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Транспорт и связь Экономика и бизнес

АЗС на колесах: как в Самаре работают сервисы доставки бензина и что их ждет

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары заметили на улицах города АЗС на колесах. Передвижные заправки поставляют топливо автомобилистам в любое место, будь то двор жилого дома или трасса. С одной стороны, очень удобно. Но эксперты говорят, что бесконтрольное развитие такого сервиса может привести к ЧП. Подробности в статье Волга Ньюс.

Фото: "ЛидерГруп"

Идея организации передвижных АЗС не нова. Нечто похожее было в советские годы, в 1990-е. Как рассказывают бывалые автомобилисты, работали они на базе грузовых машин и, как правило, стояли на определенных дорогах, трассах, конечных остановках автобусов. В Москве такие бензовозы запретили в 1990-е, назвав опасными. С развитием сетей АЗС постепенно они исчезли и в провинции.

Однако около пяти-семи лет назад в некоторых регионах России передвижные заправки стали вновь появляться, но уже в другом формате. Вероятно, причиной стало повсеместное распространение сервисов доставки различных товаров. Проще говоря, люди привыкли, что практически все им могут привезти прямо к дому.

В Самаре передвижные АЗС появились около года назад. И для некоторых компаний это стало неким этапом развития бизнеса по доставке топлива юридическим лицам.

"Изначально у нас был сервис B2B, то есть бизнес для бизнеса. У моих партнеров есть небольшие частные автозаправочные станции. Был спрос от строительных компаний на доставку дизельного топлива для спецтехники. Мы организовали ее, используя специально оборудованные УАЗы, оформленные под ДОПОК, под перевозку опасных грузов. В дальнейшем решили предоставлять услугу по доставке бензина физическим лицам - для автомобилей и водной техники", - рассказал представитель компании "ЛидерГруп".

ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) - международное соглашение, регламентирующее требования к перевозке опасных грузов по территории европейских стран с помощью специального автомобильного транспорта. В России перевозка такого вида грузов осуществляется в соответствии с ПОГАТ (Правилами перевозки опасных грузов автотранспортом)

 

Внешне передвижные АЗС в Самаре и других регионах страны мало, чем отличаются. Как правило, для перевозки бензина используют автомобили с большим квадратным багажником, которые в простонародье называют "каблук". В основном это "Лада Ларгус". В багажнике размещают необходимое оборудование.

"Используются топливораздаточные колонки и бензонасосы для бензовозов во взрывозащищенном исполнении. Пистолеты и шланги - с обычных стационарных ТРК. Оборудование имеет необходимые сертификаты соответствия, проходит ежегодную поверку и пломбируется для корректного подсчета отпущенных литров. Но поскольку перевозится небольшой объем топлива, 200-250 литров, спецразрешение по ДОПОК, ПОГАТ не требуется. Машина приезжает на стационарную АЗС, заправляет емкость для топлива бензином и доставляет заказчику в любое место, будь то двор или трасса. Оплата идет через кассовый терминал с подключенным эквайрингом для принятия оплат банковскими картами", - объяснил представитель сервиса.

По его словам, перспективу развития таких сервисов в Самаре пока оценить сложно. Спрос есть, но небольшой - всего несколько заказов в день:

"Пока можем себе позволить работать с отрицательной маржинальностью, держим низкий ценник, чтобы привлечь клиентов и заработать репутацию. Но загруженность не такая, чтобы делать на этот сегмент бизнеса ставку".

Эксперты также сомневаются в экономической целесообразности развития сервисов доставки бензина. К тому же есть вопросы к обеспечению безопасности работы таких станций.

"Я думаю, для простого автомобилиста это просто неактуально. Сейчас в Самаре столько стационарных АЗС - практически на каждом километре. Да и на трассах тоже. Скорее такие услуги больше востребованы у различных предприятий, - считает автоэксперт, почетный член Всероссийского общества автомобилистов Олег Мартин. - Но есть и второй момент. Во многих регионах уже начали закручивать гайки, наводить порядок в сфере работы передвижных АЗС, так как выяснилось, что многие из них работали с нарушением пожарных, санитарных, экологических норм. То есть они были небезопасны. А учитывая, что заправляют машины и во дворах жилых домов, и на парковках около торговых центров, это чревато. Не дай бог, искра - воспламенится все!.. А вдруг взрыв? Конечно, деятельность таких АЗС нужно строго регламентировать и контролировать".

Волга Ньюс обратился за комментарием в министерство промышленности и торговли Самарской области. Представители ведомства пояснили, что отдельных правил реализации топлива вне стационарных АЗС в России еще не приняли, но это хотят исправить.

"Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова рассмотрела вопрос об изменении федеральных нормативных актов, которые регулируют продажу бензина через передвижные и контейнерные АЗС. Предложено определить специальные места для отпуска топлива. Также в документах хотят прописать вопросы переоборудования транспортных средств, а также обеспечения безопасности. После внесения изменений в федеральное законодательство регионам необходимо установить административную ответственность за незаконную торговлю автомобильным топливом через передвижные АЗС", - рассказали Волга Ньюс в министерстве.

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