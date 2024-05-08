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За год ежеквартальный оборот SberPay удвоился и превысил 1 трлн рублей

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2024 года в сервисе каждый день совершалось в среднем 8,5 млн трансакций.

Объем транзакций в сервисе SberPay в первом квартале 2024 года превысил 1 трлн рублей, а их количество достигло 770 млн — это почти 8,5 млн операций в день. Год назад, по итогам первого квартала 2023 года, оборот SberPay составил 522 млрд рублей, а трансакций было проведено 357 млн. Таким образом, оба показателя за год удвоились.

"В этом году мы наблюдаем взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%. Главные преимущества сервиса — это удобный клиентский опыт, бесшовная оплата, разнообразие решений под разные потребности и, конечно, начисление бонусов в программе лояльности СберСпасибо. Важно, что SberPay предлагает сразу четыре варианта оплаты: по QR, по NFC Android-смартфоном в офлайн-магазинах, без ввода данных в интернет-магазинах и по биометрии. Наших партнёров — маркетплейсы и онлайн-магазины — привлекает простота подключения сервиса и возможность его интеграции в собственные платёжные решения. А значит ни один клиент не будет потерян из-за сложностей с оплатой. Мы постоянно анализируем обратную связь и развиваем сервис гибко — под потребности наших клиентов и партнеров", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2 °C" Сбербанка Дмитрий Малых.

Пул банков-партнёров, подключённых к QR-платформе Сбера, всё время расширяется — сегодня их уже 15. Ещё два банка присоединятся к сервису во втором квартале. За первые три месяца года количество уникальных клиентов банков-партнёров выросло на 30%.

Семейство SberPay включает четыре платёжных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете в один клик без ввода данных карты, по QR-коду Сбера, Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой.

Начав развивать семейство платёжных методов SberPay, Сбер ставил задачу предложить своим клиентам разные возможности, чтобы каждый выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и партнёры банка — владельцы торговых точек. Сейчас в России установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера для приёма оплаты по SberPay. Из них 500 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.

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