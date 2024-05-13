В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению

В понедельник, 13 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание регионального правительства с участием руководителей министерств и ведомств, а также глав муниципальных образований области. Среди рассмотренных вопросов — возобновление подачи тепла в социальные объекты.

Сейчас в связи с низкой температурой в городах и муниципалитетах ведется работа по подключению отопления. Как доложил губернатору министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко, тепло возвращают в первую очередь в социальные объекты. На 12 часов 13 мая подключено 28% всех социально значимых объектов, работа активно продолжается.

По информации главы Самары Елены Лапушкиной, в областном центре заявки отработаны по 170 учреждениям из 793. В Тольятти, сообщил глава города Николай Ренц, до конца дня будут подключены к отоплению все детские сады, а в лечебные учреждения тепло стало поступать еще на прошлой неделе. Как доложил глава Сызрани Анатолий Лукиенко, в городе подключены к отоплению 14 детсадов и две школы, две больницы, отрабатываются поступающие заявки.

"Прошу глав муниципалитетов быть постоянно в контакте с министрами. Еще раз проверьте нормативные температуры в помещениях. В такой ситуации буквально два раза в день сверяйте часы, и там, где есть необходимость подключения, своевременно информируйте", — поручил участникам совещания Дмитрий Азаров.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, ночью в ближайшие три дня местами в Самарской области ожидаются заморозки, а также усиление ветра. В связи с прогнозируемыми погодными условиями губернатор поручил руководителям региональных министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства транспорта и автомобильных дорог организовать оперативное дежурство. "Нужно очень внимательно отработать по дорогам и по всем системам жизнеобеспечения", — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил: текущие погодные условия способствуют снижению пожарной опасности. Однако в этот период муниципалитетам необходимо сохранять предельную внимательность.

В ходе совещания также рассмотрели паводковую ситуацию. По данным начальника регионального ГУ МЧС, на сегодня подтопленных участков, домов, мостов, автомобильных дорог и объектов экономики нет. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. Дмитрий Азаров подчеркнул: в сфере особого внимания властей всех уровней по-прежнему должен быть вопрос оказания помощи жителям региона, пострадавшим от подтоплений.

"Мы с вами сделали оперативно первые выплаты, дополнительные решения муниципалитеты принимают. Там, где особые случаи, мы принимаем специальные решения. Ни в коем случае из фокуса внимания вопрос упускать не должны, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Отдельно нужно отработать вопросы по наиболее пострадавшим районам".

Как отметил глава региона, по итогам паводка необходимо вновь проанализировать ситуацию и там, где это требуется, принять решения, касающиеся, в том числе, гидротехнических сооружений, защиты дорог, работы ЖКХ. Губернатор также акцентировал внимание министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Василенко на отработке вопроса сбора и удаления отходов.

"Коллеги, все эти решения по каждому направлению нужно проанализировать, отфиксировать и разработать план действий, в том числе если нужна корректировка наших программ текущего года, переброска средств для того, чтобы и с проблемами справиться, которые нам паводок создал, и, если нужно, принять дополнительные решения", — отметил Дмитрий Азаров.