Банк России выпустил серию 10-рублевых монет "Города трудовой доблести", в их числе - Самара

Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Пермь", "Самара", "Саратов", "Томск". Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность - прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

"На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа размещены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре находятся число "10" и надпись "РУБЛЕЙ" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора", - отмечается в сообщении.

На оборотной стороне монеты "Самара" расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса "Монумент Славы"; по окружности имеются надписи: вверху "Самара", внизу, на ленте, - "Города трудовой доблести".

Тираж монет - 1 млн штук каждая.

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - сообщили в Банке России.