16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа ВТБ: спрос на продукты для шашлыка растет на фоне снижения общих продаж мяса Новикомбанк обновил категории повышенного кешбэка К программе "Развитие" Новикомбанка за два года присоединились около 150 предприятий Банк России выпустил серию 10-рублевых монет "Города трудовой доблести", в их числе - Самара Долги директора "Самарахимоптторга" реструктуризируют в рамках банкротства

Банки Финансы

Банк России выпустил серию 10-рублевых монет "Города трудовой доблести", в их числе - Самара

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 259
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Фото: www.cbr.ru

Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Пермь", "Самара", "Саратов", "Томск". Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность - прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

"На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа размещены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре находятся число "10" и надпись "РУБЛЕЙ" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора", - отмечается в сообщении.

На оборотной стороне монеты "Самара" расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса "Монумент Славы"; по окружности имеются надписи: вверху "Самара", внизу, на ленте, - "Города трудовой доблести".

Тираж монет - 1 млн штук каждая.

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - сообщили в Банке России.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2