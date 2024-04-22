Сбер в Самаре проведет митап для IT Support специалистов

В четверг, 25 апреля, Сбер проведет технологический митап для IT Support специалистов.

Эксперты Сбера расскажут, как улучшить качество IT-поддержки и выстроить процессы автоматизации работы с помощью программных решений. Также на митапе поделятся лучшими практиками и успешными кейсами адаптации новичков, которые помогают IT-специалистам получить необходимые знания и навыки для эффективной работы в компании.

Мероприятие пройдет в Бенке Холл Центра труда и отдыха "Станкозавод" (ул. Куйбышева, 128/1). Начало в 18:30. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.