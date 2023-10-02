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Страхование Финансы

"Ингосстрах" — лидер по количеству урегулированных страховых случаев по автокаско

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Центрального банка России, "Ингосстрах" занимает первое место по итогам первого полугодия 2023 года по количеству урегулированных страховых случаев по автокаско. За этот период компания урегулировала более 75 тысяч таких случаев.

Сегодня "Ингосстрах" предлагает своим клиентам максимальное количество возможностей для урегулирования вопроса с запчастями. Так, например, "Ингосстрах" стал первой компанией на страховом рынке, которая разработала программу поставок и дистрибуции запчастей по альтернативным каналам. В этом "Ингосстраху" оказали содействие партнерские логистические и дистрибуторские компании, которые занимаются доставкой и хранением грузов, а также располагают собственным транспортом и складскими помещениями.

"Ингосстрах" всегда действует в интересах клиента и строит свою работу, основываясь на его потребностях. Мы стараемся помочь во всех случаях без каких-либо исключений, чтобы обеспечить клиента нужными запчастями или денежной компенсацией в соответствии с договором страхования. Мы используем все свои возможности, крепкие рабочие отношения с партнерами-дилерами и накопленную за десятилетия работы на рынке экспертизу для сохранения высокого уровня клиентского сервиса", — комментирует Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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