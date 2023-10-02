По данным Центрального банка России, "Ингосстрах" занимает первое место по итогам первого полугодия 2023 года по количеству урегулированных страховых случаев по автокаско. За этот период компания урегулировала более 75 тысяч таких случаев.

Сегодня "Ингосстрах" предлагает своим клиентам максимальное количество возможностей для урегулирования вопроса с запчастями. Так, например, "Ингосстрах" стал первой компанией на страховом рынке, которая разработала программу поставок и дистрибуции запчастей по альтернативным каналам. В этом "Ингосстраху" оказали содействие партнерские логистические и дистрибуторские компании, которые занимаются доставкой и хранением грузов, а также располагают собственным транспортом и складскими помещениями.

"Ингосстрах" всегда действует в интересах клиента и строит свою работу, основываясь на его потребностях. Мы стараемся помочь во всех случаях без каких-либо исключений, чтобы обеспечить клиента нужными запчастями или денежной компенсацией в соответствии с договором страхования. Мы используем все свои возможности, крепкие рабочие отношения с партнерами-дилерами и накопленную за десятилетия работы на рынке экспертизу для сохранения высокого уровня клиентского сервиса", — комментирует Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".