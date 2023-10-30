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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылся музей истории альпинизма

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 октября, в областной столице открылся музей "Истории Самарского альпинизма".

Фото: автора

Открытие музея приурочено к 65-летию Федерации альпинизма Самарской области (ФАСО), а также 100-летнему юбилею со дня первого массового восхождения на Казбек. 

Идейный вдохновитель, муза, волонтер, инструктор альпинизма и педагог с 55-летним стажем — Нина Заборская — идею создания вынашивала больше двух десятилетий. В создании музея приняли участие ФАСО, департамент образования города, сотрудники центра детского творчества "Ирбис". Партнером является "Садовый центр Веры Глуховой", ведь сама Глухова — альпинистка.  

Нина Федоровна Заборская

"Это была мечта ветеранов альпинизма, чтобы оставить память о своей школе альпинизма. Я взяла на себя смелость и собрала вокруг себя инициативную группу. Колыбелью самарского альпинизма стал клуб "Ирбис" (основан в 1995 г. по инициативе Заборской — прим. автора), "Ирбис" же стал колыбелью и для музея", — отмечает Нина Федоровна.

Заборская разработала уникальную программу для подростков по начальной альпинистской подготовке, которую и стала внедрять в своей школе № 128 и почти всех своих учеников выводила на занятия на "рельефе" в Жигулевских горах.

"Самое главное — это заинтересовать детей и привлечь их в альпинизм. Пропагандировать среди подрастающего поколения здоровый образ жизни, человеческие ценности, целеустремленность, патриотизм, — говорит педагог. — Музей — очередная ступень. И это не сбор артефактов, а дань памяти нашим товарищам, в том числе погибшим в горах. Это — музей судеб великих людей". 

Кстати, ученик Нины Федоровны — Александр Шалай — был одним из участников экспедиции на Эверест в 1992 году.  

Самара, ул. Ташкентская, 194, ЦДТ "Ирбис"

 

 

 

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