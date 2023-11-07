16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Плюс 80000: Самарская область - в тройке лидеров по количеству участников комплекса ГТО среди регионов ПФО Самарское спортивное сообщество "Отцы" проведет "Цех забег" в честь Дня машиностроителя В Сергиевском районе открылась после реконструкции баскетбольная площадка Всероссийский день бега "Кросс Нации" пройдет и в Самарской области 1683 метра здоровья: легкоатлеты СНПЗ пробежали "Сызранскую милю"

Массовый спорт Спорт

"Тольяттиазот" принял участие в полумарафоне "В беге мы едины"

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге "В беге мы едины", посвященном Дню народного единства. Соревнования являются частью серии масштабных спортивных событий Самарской области Volgaman.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Легкоатлетический забег проводился в Самаре в седьмой раз. На дистанциях полумарафона встретились более 1 500 спортсменов из 125 городов России и ближнего зарубежья. Трасса проходила по набережной города вдоль реки Волги. 13 спортсменов "Тольяттиазота" в составе команды "Уралхим Run Factory" преодолели дистанции в 3, 10 и 21,1 км.

Мероприятие стало официальным закрытием бегового сезона 2023 года в регионе. По итогам года команда "Уралхим Run Factory" стала победителем в двух корпоративных номинациях из трех: "Самая большая команда" и "Самая длинная команда". Участникам вручили коллекционные медали.

Сотрудники ТОАЗа входят в спортивное сообщество Уралхим Run Factory больше года. Представители "Уралхима" регулярно предоставляют площадки и проводят совместные тренировки.

"Легкоатлетическая сборная "Тольяттиазота" - постоянный участник забегов в Самарской области. В этом году спортсмены ТОАЗа участвовали и показывали достойные результаты во всех марафонах региона. Компания также служит организатором корпоративных турниров по различным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, велогонкам, настольному теннису. Яркое завершение летнего бегового сезона стало очередным подтверждением правильности выбранного на предприятии курса на здоровый образ жизни", - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3