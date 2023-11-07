"Тольяттиазот" принял участие в полумарафоне "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге "В беге мы едины", посвященном Дню народного единства. Соревнования являются частью серии масштабных спортивных событий Самарской области Volgaman.
Легкоатлетический забег проводился в Самаре в седьмой раз. На дистанциях полумарафона встретились более 1 500 спортсменов из 125 городов России и ближнего зарубежья. Трасса проходила по набережной города вдоль реки Волги. 13 спортсменов "Тольяттиазота" в составе команды "Уралхим Run Factory" преодолели дистанции в 3, 10 и 21,1 км.
Мероприятие стало официальным закрытием бегового сезона 2023 года в регионе. По итогам года команда "Уралхим Run Factory" стала победителем в двух корпоративных номинациях из трех: "Самая большая команда" и "Самая длинная команда". Участникам вручили коллекционные медали.
Сотрудники ТОАЗа входят в спортивное сообщество Уралхим Run Factory больше года. Представители "Уралхима" регулярно предоставляют площадки и проводят совместные тренировки.
"Легкоатлетическая сборная "Тольяттиазота" - постоянный участник забегов в Самарской области. В этом году спортсмены ТОАЗа участвовали и показывали достойные результаты во всех марафонах региона. Компания также служит организатором корпоративных турниров по различным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, велогонкам, настольному теннису. Яркое завершение летнего бегового сезона стало очередным подтверждением правильности выбранного на предприятии курса на здоровый образ жизни", - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.