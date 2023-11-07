"Тольяттиазот" принял участие в полумарафоне "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге "В беге мы едины", посвященном Дню народного единства. Соревнования являются частью серии масштабных спортивных событий Самарской области Volgaman.

Легкоатлетический забег проводился в Самаре в седьмой раз. На дистанциях полумарафона встретились более 1 500 спортсменов из 125 городов России и ближнего зарубежья. Трасса проходила по набережной города вдоль реки Волги. 13 спортсменов "Тольяттиазота" в составе команды "Уралхим Run Factory" преодолели дистанции в 3, 10 и 21,1 км.

Мероприятие стало официальным закрытием бегового сезона 2023 года в регионе. По итогам года команда "Уралхим Run Factory" стала победителем в двух корпоративных номинациях из трех: "Самая большая команда" и "Самая длинная команда". Участникам вручили коллекционные медали.

Сотрудники ТОАЗа входят в спортивное сообщество Уралхим Run Factory больше года. Представители "Уралхима" регулярно предоставляют площадки и проводят совместные тренировки.

"Легкоатлетическая сборная "Тольяттиазота" - постоянный участник забегов в Самарской области. В этом году спортсмены ТОАЗа участвовали и показывали достойные результаты во всех марафонах региона. Компания также служит организатором корпоративных турниров по различным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, велогонкам, настольному теннису. Яркое завершение летнего бегового сезона стало очередным подтверждением правильности выбранного на предприятии курса на здоровый образ жизни", - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов.