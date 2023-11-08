Депутат Госдумы Татьяна Буцкая встретилась с участниками и победителями конкурса "Семья России"

Мероприятия проекта премия "Семья России" реализуются при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".

Премия "Семья России" — это многоэтапный конкурс, который освещает яркие и позитивные истории многодетных семей. В октябре определены все победители, и лидер проекта Татьяна Буцкая встретилась с самыми активными семьями регионов. Встречи прошли в уютном формате дружеской беседы с обсуждением секретов семейного долголетия и благополучия, дети поделились планами и успехами, родители — рассказали о том, чем гордятся в своей жизни, что больше всего берегут и ценят.

В городе-герое Волгограде растёт число многодетных, сейчас их насчитывается почти 32 тысячи семей, а это более 100 тысяч детей. Здесь депутат Госдумы встретилась с семьей Бикмаметовых, в которой воспитывается 5 детей. Алексей Бикмаметов руководит волонтерским направлением в Православном семейном центре "Лествица", а мама Марина — исполнительный директор и председатель общественной организации "Многодетный Волгоград". Во всех начинаниях их поддерживают дети.

О семье Кругловых из Красноярского края пишут региональные и всероссийские СМИ: в 2023 году они стали лауреатами Премии "Семья России", в 2021 — победителями конкурса мэрии "Семья — душа и сила Красноярска", в 2019 — получили от президента РФ Путина В.В. государственную медаль ордена "Родительская слава", в 2018 — стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года".

Супруги Кругловы — учредители всероссийского журнала для педагогов и родителей "Дошкольник.рф", организаторы всероссийского культурно-патриотического проекта "Снегири", в котором принимают участие более 30 000 детей со всей России. У них шестеро детей — и каждым можно гордиться по праву: отличники спорта, учёбы, творческих направлений.

В Екатеринбурге встреча с семьей Плотниковых состоялась в Штабе общественной поддержки Партии "Единая Россия", где при участии депутатов заксобрания и городской думы обсуждались меры социальной поддержки семей, а также были вручены знаки отличия "Совет да любовь" и благодарности за участие в Премии "Семья России". Многодетная семья состоит из 7 человек.

Для пополнения копилки секретов счастливого брака, многодетности и семейности после каждой встречи команда проекта разработает социальный ролик о трех семьях — Бикмаметовых из Волгоградской области, Плотниковых из Свердловской и Кругловых из Красноярского края. 12 ноября видеоматериалы будут размещены на официальном сайте проекта: премия-семья.рф.

"Благодаря проекту "Семья России" мы узнаём о таких чудесных крепких семьях, проживающих в различных субъектах Российской Федерации. Это помогает сформировать очень важный "архив" секретов семейного счастья для того, чтобы поделиться им со всей страной", — прокомментировала Татьяна Буцкая.

Присоединиться к проектам Премии "Семья России" можно в соц сетях: https://vk.com/familyofrussia, https://ok.ru/group/70000001903178, https://t.me/familyofrussia