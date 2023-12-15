Страховой Дом ВСК и Pango Cars запустили программу страхования Каско

Страховой Дом ВСК совместно с автомобильной экосистемой Pango Cars запустил программу страхования автомобилей по Каско "Pango Компакт Фикс".

Сегодня по российским дорогам ездят 3,5 млн автомобилей, которые не имеют полиса ОСАГО. Это каждое 12-е транспортное средство! Защититься от таких недобросовестных автовладельцев можно только полисом Каско. При этом не каждый человек имеет возможность приобрести полис полного добровольного автострахования. Именно поэтому ВСК с компанией Pango Cars создали качественный, простой в оформлении, доступный по цене продукт. Данная программа стоит в разы меньше, чем полное Каско, и обеспечивает уверенную защиту от недоброжелателей на дорогах.

"Pango Компакт Фикс" — страховая программа с фиксированной ценой, которая защитит в случаях хищения автомобиля и ДТП по вине третьих лиц (в т. ч. водителей без ОСАГО, пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, снегоходов и др.). Стоимость полиса зависит только от действительной стоимости транспортного средства. Иные критерии, такие как мощность авто, количество водителей, их возраст, водительский стаж или страховая история, не влияют на изменение цены. Застраховать можно легковые автомобили возрастом до 10 лет. Для транспортных средств стоимостью менее 2 млн рублей осмотр не требуется, а для более дорогих авто потребуется упрощенный осмотр. В связи с этим оформление полиса занимает всего несколько минут.