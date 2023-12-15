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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и Pango Cars запустили программу страхования Каско

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с автомобильной экосистемой Pango Cars запустил программу страхования автомобилей по Каско "Pango Компакт Фикс".

Сегодня по российским дорогам ездят 3,5 млн автомобилей, которые не имеют полиса ОСАГО. Это каждое 12-е транспортное средство! Защититься от таких недобросовестных автовладельцев можно только полисом Каско. При этом не каждый человек имеет возможность приобрести полис полного добровольного автострахования. Именно поэтому ВСК с компанией Pango Cars создали качественный, простой в оформлении, доступный по цене продукт. Данная программа стоит в разы меньше, чем полное Каско, и обеспечивает уверенную защиту от недоброжелателей на дорогах.

"Pango Компакт Фикс" — страховая программа с фиксированной ценой, которая защитит в случаях хищения автомобиля и ДТП по вине третьих лиц (в т. ч. водителей без ОСАГО, пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, снегоходов и др.). Стоимость полиса зависит только от действительной стоимости транспортного средства. Иные критерии, такие как мощность авто, количество водителей, их возраст, водительский стаж или страховая история, не влияют на изменение цены. Застраховать можно легковые автомобили возрастом до 10 лет. Для транспортных средств стоимостью менее 2 млн рублей осмотр не требуется, а для более дорогих авто потребуется упрощенный осмотр. В связи с этим оформление полиса занимает всего несколько минут.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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