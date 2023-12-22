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Музеи и выставки Культура

В Самарской библиотеке для молодежи откроется выставка "Библиовижн"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 декабря, в 18:00 Самарская библиотека для молодежи презентует ежегодную итоговую интерактивную художественную выставку "Библиовижн" (12+).

Выставка объединит темы уходящего года и наступающего: темы семьи и наставничества, связи поколений, знаний и передачи опыта. Творчество представлено в разных художественных техниках. К каждой работе участники прикладывают эссе, в котором рассказывают о периоде своего ученичества, о своем творческом становлении, о роли педагога в их жизни.

В выставке ежегодно принимают участие ученики самарских художественных школ, Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, участники творческих объединений на базе библиотеки — Мастерской арт-практик, Художественной мастерской и Инклюзивной творческой лаборатории.

В программе открытия — интерактивная лекция художника, арт-терапевта, куратора творческих объединений библиотеки Татьяны Хаминой "Учитель и творец" и арт-перформанс художника Натальи Мерзляковой на тему семейных уз.

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