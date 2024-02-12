В музее Рязанова расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике Самары

В четверг, 15 февраля, в 18:30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Ищу тебя: любовные объявления в дореволюционной периодике Самары" (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная.

"Появление интернета и развитие современных технологий намного упростили процесс знакомства людей, но более 100 лет назад знакомились совершенно по-другому. Одним из способов, например, были объявления в местных газетах, и они не носили постоянный характер. Их было немного, обычно не более 3-4 в одном номере, и печатали их далеко не в каждом выпуске. Однако кропотливое изучение архивов дореволюционных газет все же позволяет найти эти "любовные объявления", - сообщают организаторы

На лекции Татьяна Пульная расскажет, как знакомились в XIX — начале ХХ веков на примере дореволюционной самарской периодики. Посетители познакомятся с основными требованиями к кандидатурам и узнают, чем можно было заинтересовать молодую даму или кавалера.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.