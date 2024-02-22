Состав "Крыльев Советов" пополнился футболистом из Аргентины

ФК "Крылья Советов" достиг договоренности с аргентинским клубом "Ланус" о переходе атакующего полузащитника Франко Ороско. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Игрок будет выступать в на правах аренды до конца 2024 года. Самарская команда имеет право выкупа на Ороско. В "Крыльях" Франко будет выступать под 32 номером.

"Франко — это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешел в "Крылья". За время аренды у него появится возможность проявить себя, а нам — еще лучше его узнать, — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.