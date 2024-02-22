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Футбол Спорт

Состав "Крыльев Советов" пополнился футболистом из Аргентины

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" достиг договоренности с аргентинским клубом "Ланус" о переходе атакующего полузащитника Франко Ороско. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Игрок будет выступать в на правах аренды до конца 2024 года. Самарская команда имеет право выкупа на Ороско. В "Крыльях" Франко будет выступать под 32 номером.

"Франко — это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешел в "Крылья". За время аренды у него появится возможность проявить себя, а нам — еще лучше его узнать, — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

Франко Ороско родился в городе Каннинг, Аргентина. Воспитанник футбольной академии клуба "Ланус". В 2020 году дебютировал за основную команду аргентинского клуба. В 29 матчах за 2023 год он забил 4 гола и сделал 3 голевой передачи. Всего провел 95 матчей, забил 13 голов и отметился 9 результативными передачами. Вызывался в юношеские сборные Аргентины. Сыграл 12 матчей, в которых забил 4 гола. Чемпион Южной Америки в составе сборной Аргентины U15 и сборной Аргентины U17.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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