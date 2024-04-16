В Самарском университете им. Королева будет создана новая молодежная лаборатория

Ее работа будет направлена на создание систем мониторинга и предиктивную аналитику производственных систем.
В этом году в стране в рамках национального проекта "Наука и университеты" будут созданы 200 новых молодежных лабораторий. Общий объем финансирования лабораторий составляет 3,2 млрд рублей. Приоритетные направления научно-исследовательской работы молодежных лабораторий: малотоннажная химия, приборостроение, медицина, климат, Арктика, сельское хозяйство, востоковедение, микроэлектроника, искусственный интеллект.
Большую часть коллективов в лабораториях составляют молодые исследователи в возрасте до 39 лет. В состав лабораторий входят аспиранты, инженеры-исследователи, научные сотрудники, студенты последних курсов обучения и выпускники вузов. Ключевые результаты деятельности лабораторий нацелены на быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики.
В Самарском университете им. Королёва по результатам отбора будет создана лаборатория "Разработка систем мониторинга и предиктивной аналитики производственных систем с использованием технологии машинного зрения и обучения".
Таким образом, в университете, помимо новой молодежной лаборатории действуют еще четыре молодежные научно-исследовательские лаборатории — "Энергетические установки", "Фотоника для умного дома и умного города", "Лаборатория перспективных фундаментальных и прикладных космических исследований на базе наноспутников" и "Лаборатория криогенной техники".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.