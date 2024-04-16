В Самарском университете им. Королева будет создана новая молодежная лаборатория

Ее работа будет направлена на создание систем мониторинга и предиктивную аналитику производственных систем.

В этом году в стране в рамках национального проекта "Наука и университеты" будут созданы 200 новых молодежных лабораторий. Общий объем финансирования лабораторий составляет 3,2 млрд рублей. Приоритетные направления научно-исследовательской работы молодежных лабораторий: малотоннажная химия, приборостроение, медицина, климат, Арктика, сельское хозяйство, востоковедение, микроэлектроника, искусственный интеллект.

Большую часть коллективов в лабораториях составляют молодые исследователи в возрасте до 39 лет. В состав лабораторий входят аспиранты, инженеры-исследователи, научные сотрудники, студенты последних курсов обучения и выпускники вузов. Ключевые результаты деятельности лабораторий нацелены на быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики.

В Самарском университете им. Королёва по результатам отбора будет создана лаборатория "Разработка систем мониторинга и предиктивной аналитики производственных систем с использованием технологии машинного зрения и обучения".

Таким образом, в университете, помимо новой молодежной лаборатории действуют еще четыре молодежные научно-исследовательские лаборатории — "Энергетические установки", "Фотоника для умного дома и умного города", "Лаборатория перспективных фундаментальных и прикладных космических исследований на базе наноспутников" и "Лаборатория криогенной техники".