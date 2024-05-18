"Крыльев Советов" проиграли в Москве "Динамо" — 4:1

В субботу, 18 мая, в Москве футболисты "Крыльев Советов" встретились с "Динамо" в предпоследнем туре РПЛ.

Хозяева поля открыли счет на 29 минуте встречи. На 40 минуте за фол на Амаре Рахмановиче был назначен опасный штрафной. Юрий Горшков ударом со стандарта отправил мяч в сетку ворот "Динамо" — 1:1. На 57 минуте "Крылья" получили еще один мяч в свои ворота, а на 76 минуте — третий. В компенсированное время Муми Нгамале довел счет до 1:4.

25 мая, в 17:30, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" в заключительном матче РПЛ встретятся с "Пари Нижний Новгород".