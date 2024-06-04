"Акрон" проведет межсезонье в Турции

ФК "Акрон" отправится тренироваться на спортивную базу университета Mehmet Akif Ersoy в провинции Бурдур.

17 июня игроки соберутся в Москве для прохождения функционального тестирования и углубленного медицинского обследования.

Турецкий сбор "Акрона" продлится с 19 июня по 14 июля. В программе предсезонного сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей. О датах и соперниках по спаррингам будет сообщено дополнительно.