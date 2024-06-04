"Акрон" проведет межсезонье в Турции

ФК "Акрон" отправится тренироваться на спортивную базу университета Mehmet Akif Ersoy в провинции Бурдур.
17 июня игроки соберутся в Москве для прохождения функционального тестирования и углубленного медицинского обследования.
Турецкий сбор "Акрона" продлится с 19 июня по 14 июля. В программе предсезонного сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей. О датах и соперниках по спаррингам будет сообщено дополнительно.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?