НКР подтвердило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило Страховому Дому ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом.

НКР рассматривает ВСК как одного из лидеров российского страхового рынка, входящего в топ-5 страховщиков по итогам 2023 года по объёму собранных премий в non-life сегменте. Доля компании по сборам остается стабильной.

Аналитики агентства высоко оценили эффективность операционной деятельности ВСК по итогам 2023 года и прогнозируют сохранение бизнес-результатов компании в 2024 году. Компания ВСК занимает достаточно высокие позиции по основным направлениям деятельности в сегменте non-life: 4-е место по объему страховой премии в страховании от несчастного случая, автокаско, страховании имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и в прочих видах страхования, 7-ю позицию в сегменте ДМС. Оценки географической диверсификации и доли контролируемых каналов продаж находятся на максимальных значениях. Агентство отмечает, что рентабельность капитала (ROE) выросла в 2023 на 9,5 п. п., составив около 24,7%.

Оценка риск-профиля ВСК складывается из высоких оценок инвестиционной политики и ликвидности активов. Инвестиционная политика ВСК оценивается агентством как сбалансированная. Достаточность капитала, определённая по методологии НКР, находится на умеренно высоком уровне — отношение скорректированного капитала к величине рисков, которым подвержена компания, составило 1,28 на конец 2023 года. Ликвидные активы компании с учётом дисконтов за конвертацию в денежные средства на конец 2023 года в 1,9 раз превосходят краткосрочные (до 1 года) обязательства, что позволяет охарактеризовать ликвидность активов как высокую, облигации, депозиты, а также денежные средства, имеющие оценку кредитного качества A и выше согласно методологии НКР, составляют около 92 млрд руб., долевые инструменты в инвестиционном портфеле ВСК незначительны.

НКР считает, что менеджмент ВСК проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, стратегическое планирование, корпоративное управление и управление рисками находятся на адекватных и сопоставимых с конкурентами уровнях. Система управления компанией позволяет эффективно реализовывать стратегию развития компании — агентство отмечает, что бизнес-модель ВСК уже проходила полный экономический цикл и показала свою устойчивость.

"Страховой Дом ВСК является одним из лидеров российского страхового рынка. Позитивные результаты операционной деятельности компании, высокий уровень кредитного рейтинга обусловлены эффективностью стратегии, работы менеджмента, оптимальной инвестиционной политикой. Одними из приоритетов работы ВСК, помимо клиентского сервиса, является дальнейший рост бизнес-показателей, устойчивости компании к внешним экономическим факторам", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.