"Ингосстрах" определил самые популярные направления для путешествий по России

Помимо путешествий за границу, в последнее время наблюдается рост спроса и на поездки внутри России. Проанализировав приобретенные клиентами полисы, "Ингосстрах" определил, какие регионы чаще всего выбирают для поездок туристы и каким транспортом они предпочитают путешествовать.

Так, исходя из аналитики компании, полис путешествующих по России в основном приобретают для поездок на море или для активного отдыха. Традиционно, летом большинство застрахованных едут на морские курорты России, зимой у клиентов "Ингосстраха" растет спрос на горнолыжные курорты и в центральные города России — Москву и Санкт-Петербург. Также, судя по полисам, из года в год растет спрос на экскурсионные туры в близлежащие регионы на выходные. Особенно популярны города Золотого кольца России.

Срок действия полиса зависит от цели поездки. Если клиент едет в командировку, то страховку приобретают на 2-3 дня, самолетом по туристической путевке — от 10 до 15 дней, на своем автомобиле — от 15 дней.

Клиенты "Ингосстраха", которые приобрели полис для путешествующих по России через туристических операторов, чаще всего совершают поездки в другие регионы на самолетах. Застрахованные, которые приобрели полис на сайте, через мобильное приложение или в офисе компании, путешествуют в основном на собственном автомобиле, поезде или на автобусе. Популярность полиса у тех, кто едет на своей машине, неудивительна, ведь помимо стандартных рисков полис "Ингосстраха" также покрывает и риск поломки автомобиля по дороге.

"С каждым годом спрос на отдых внутри России увеличивается и все больше туристов предпочитает проводить свой отпуск в поездках по другим регионам нашей страны. В таких путешествиях важно помнить, что полис ОМС покрывает не все услуги, которые могут потребоваться отдыхающему. В полис страхования путешествующих по России помимо оплаты услуг на амбулаторное и стационарное лечение, диагностику и консультации узкопрофильных специалистов при внезапном заболевании, включены такие опции, как оплата транспорта до медицинского учреждения и до места постоянного проживания в случае, если застрахованный во время отдыха получил серьезные травмы и ему требуются особые условия транспортировки, а также организация возвращения детей к месту жительства, если взрослый из-за болезни не может их сопровождать. Сам полис можно оформить для взрослых и детей, а рассчитать и оформить его можно за несколько минут", — отметила Анастасия Орлова, руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы "Ингосстраха".