"Ингосстрах" определил самые популярные направления для путешествий по России

Помимо путешествий за границу, в последнее время наблюдается рост спроса и на поездки внутри России. Проанализировав приобретенные клиентами полисы, "Ингосстрах" определил, какие регионы чаще всего выбирают для поездок туристы и каким транспортом они предпочитают путешествовать.
Так, исходя из аналитики компании, полис путешествующих по России в основном приобретают для поездок на море или для активного отдыха. Традиционно, летом большинство застрахованных едут на морские курорты России, зимой у клиентов "Ингосстраха" растет спрос на горнолыжные курорты и в центральные города России — Москву и Санкт-Петербург. Также, судя по полисам, из года в год растет спрос на экскурсионные туры в близлежащие регионы на выходные. Особенно популярны города Золотого кольца России.
Срок действия полиса зависит от цели поездки. Если клиент едет в командировку, то страховку приобретают на 2-3 дня, самолетом по туристической путевке — от 10 до 15 дней, на своем автомобиле — от 15 дней.
Клиенты "Ингосстраха", которые приобрели полис для путешествующих по России через туристических операторов, чаще всего совершают поездки в другие регионы на самолетах. Застрахованные, которые приобрели полис на сайте, через мобильное приложение или в офисе компании, путешествуют в основном на собственном автомобиле, поезде или на автобусе. Популярность полиса у тех, кто едет на своей машине, неудивительна, ведь помимо стандартных рисков полис "Ингосстраха" также покрывает и риск поломки автомобиля по дороге.
"С каждым годом спрос на отдых внутри России увеличивается и все больше туристов предпочитает проводить свой отпуск в поездках по другим регионам нашей страны. В таких путешествиях важно помнить, что полис ОМС покрывает не все услуги, которые могут потребоваться отдыхающему. В полис страхования путешествующих по России помимо оплаты услуг на амбулаторное и стационарное лечение, диагностику и консультации узкопрофильных специалистов при внезапном заболевании, включены такие опции, как оплата транспорта до медицинского учреждения и до места постоянного проживания в случае, если застрахованный во время отдыха получил серьезные травмы и ему требуются особые условия транспортировки, а также организация возвращения детей к месту жительства, если взрослый из-за болезни не может их сопровождать. Сам полис можно оформить для взрослых и детей, а рассчитать и оформить его можно за несколько минут", — отметила Анастасия Орлова, руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.