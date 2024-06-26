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"Единая Россия" выдвинула Вячеслава Федорищева кандидатом на выборах губернатора Самарской области

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся первый этап региональной партийной конференции "Единой России". В ней приняли участие депутаты Госдумы и областного парламента, члены и сторонники политического объединения, а также делегаты местных отделений партии. Главным вопросом повестки стало выдвижение кандидата от партии на досрочные выборы губернатора Самарской области 8 сентября.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Перед стартом работы конференции руководитель Центрального исполнительного комитета партии, депутат Государственной думы РФ Александр Сидякин вручил партийный билет врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву.

"В этом зале и на видеоконференции с нами, вообще в партии состоят люди, которые ежедневным трудом служат своей Родине, стране, служат Самарской области. Я благодарю вас за ту работу, которую вы ведёте, за тот открытый подход и колоссальные задачи, которые вы решаете с открытым сердцем. Я хочу быть в одном ряду с вами, чтобы моя работа ассоциировалась с вами, с партией, которая под руководством нашего Президента, под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева ведёт вперёд развитие отрасли, индустрии, региона, страны. Буду работать честно и открыто. Когда я докладывал Президенту по основным направлениям своей предстоящей работы, я сказал: "Не подведу". Я хотел бы и вам сказать, уважаемые коллеги: "Я вас не подведу", — обратился к однопартийцам Вячеслав Федорищев.

Управленческого опыта Вячеслава Федорищева достаточно, чтобы реализовать самые амбициозные задачи, отметил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на конференции партии.

"Весь наш партийный ресурс, первичные, местные отделения, штаб общественной поддержки, депутатский корпус его поддерживают и будут работать на его избрание главой региона", — отметил он.

В свою очередь Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарская область — сильный регион, с великим прошлым и великим будущим.

"Я буду служить Самарской области ровно столько, сколько потребуется и сколько позволят мне жители региона, идти тем курсом, который задал нам Президент. Мы обязаны оправдать то высокое доверие, которое оказал нам Глава государства. Много задач предстоит, и мы будем решать их вместе. Благодарю за поддержку, коллеги. Будем работать", — сказал он.

Напомним, что ранее врио губернатора по ВКС принял участие во встрече Председателя партии Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России".

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