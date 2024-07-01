Ивановская и Костромская области — самые аварийные регионы первого полугодия: аналитика "Ингосстраха"

На основе заявлений своих клиентов "Ингосстрах" определил самые аварийные регионы по каско и ОСАГО за первое полугодие 2024 года.
Лидерами по аварийности по ОСАГО с января по июнь стали Ивановская область (14,3%), Республика Ингушетия (13,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (13,8%), Республика Татарстан (13,1%) и Тверская область (13,0%). Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ, Тверская область, и Республика Татарстан по итогам 2023 года также были в пятерке самых аварийных регионов России.
По каско самыми аварийными регионами стали Костромская область (28,0%), Москва (27,6%), Тульская область (24,7%), Тверская область (24,8%) и Удмуртская Республика (24,5%). В 2023 году Москва, Костромская область и Тверская область также были в числе аварийных регионов.
Самая дорогая выплата по каско составила более 16 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Новосибирске. На почве личной неприязни виновник происшествия проник в гараж клиента "Ингосстраха", облил застрахованный автомобиль Bentley Continental бензином и поджог его. После пожара автомобиль уже не подлежал восстановлению, и в результате клиент получил от "Ингосстраха" страховую выплату.
Еще один случай произошел в Москве. Водитель на автомобиле Mercedes-Benz G500 ехал в Санкт-Петербург, и на мокрой дороге его занесло. В результате водитель не справился с управлением, машина ударилась в отбойник и перевернулась. Из-за сильного повреждения автомобиль был признан не подлежащим восстановлению, в связи с этим "Ингосстрах" выплатил клиенту более 14 миллионов рублей.
Схожий страховой случай произошел в Санкт-Петербурге. Клиент "Ингосстраха" на автомобиле BMW X5 не справился с управлением, из-за чего машина ударилась в отбойник и перевернулась. Автомобиль также был признан не подлежащим восстановлению, и страховая компания выплатила клиенту более 12 миллионов рублей.
"Данные статистики в очередной раз показывают, как важно иметь полис каско и ОСАГО, чтобы водитель был уверен на дороге в своей надежной страховой защите. К сожалению, от аварий на дороге застраховаться нельзя, но каско поможет получить возмещение при страховом случае для ремонта автомобиля. Тем более что в "Ингосстрахе" можно приобрести мини-каско и разделить платеж на несколько месяцев", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.