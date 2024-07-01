Ивановская и Костромская области — самые аварийные регионы первого полугодия: аналитика "Ингосстраха"

На основе заявлений своих клиентов "Ингосстрах" определил самые аварийные регионы по каско и ОСАГО за первое полугодие 2024 года.

Лидерами по аварийности по ОСАГО с января по июнь стали Ивановская область (14,3%), Республика Ингушетия (13,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (13,8%), Республика Татарстан (13,1%) и Тверская область (13,0%). Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ, Тверская область, и Республика Татарстан по итогам 2023 года также были в пятерке самых аварийных регионов России.

По каско самыми аварийными регионами стали Костромская область (28,0%), Москва (27,6%), Тульская область (24,7%), Тверская область (24,8%) и Удмуртская Республика (24,5%). В 2023 году Москва, Костромская область и Тверская область также были в числе аварийных регионов.

Самая дорогая выплата по каско составила более 16 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Новосибирске. На почве личной неприязни виновник происшествия проник в гараж клиента "Ингосстраха", облил застрахованный автомобиль Bentley Continental бензином и поджог его. После пожара автомобиль уже не подлежал восстановлению, и в результате клиент получил от "Ингосстраха" страховую выплату.

Еще один случай произошел в Москве. Водитель на автомобиле Mercedes-Benz G500 ехал в Санкт-Петербург, и на мокрой дороге его занесло. В результате водитель не справился с управлением, машина ударилась в отбойник и перевернулась. Из-за сильного повреждения автомобиль был признан не подлежащим восстановлению, в связи с этим "Ингосстрах" выплатил клиенту более 14 миллионов рублей.

Схожий страховой случай произошел в Санкт-Петербурге. Клиент "Ингосстраха" на автомобиле BMW X5 не справился с управлением, из-за чего машина ударилась в отбойник и перевернулась. Автомобиль также был признан не подлежащим восстановлению, и страховая компания выплатила клиенту более 12 миллионов рублей.

"Данные статистики в очередной раз показывают, как важно иметь полис каско и ОСАГО, чтобы водитель был уверен на дороге в своей надежной страховой защите. К сожалению, от аварий на дороге застраховаться нельзя, но каско поможет получить возмещение при страховом случае для ремонта автомобиля. Тем более что в "Ингосстрахе" можно приобрести мини-каско и разделить платеж на несколько месяцев", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".