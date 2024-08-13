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С начала региональное отделение СФР обеспечило автомобилями 34 самарцев, пострадавших на производстве

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС
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Отделение Социального фонда России по Самарской области с начала года выдало гражданам региона, которые ранее пострадали на производстве, 34 новых автомобиля Lada Granta. На обеспечение этих целей было направлено свыше 34,9 миллиона рублей.

Фото: предоставлено самарским отделением СФР

Все машины прошли специальную доработку. На них были установлены адаптивные устройства, которые позволяют управлять авто с помощью рук без использования ножных педалей. Спецтранспорт оснащен всеми необходимыми функциями для безопасного и комфортного вождения.

Специальные транспортные средства выдаются один раз в семь лет по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока он заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина.

Обладатели новых машин отметили, что такая мера государственной поддержки значительно облегчает их жизнь, позволяя вести активный образ жизни и продолжать трудовую деятельность.

Добавим, что для всех получателей в Самарской области это — не первые автомобили. Например, Мусеев Фоать Ханбярович и Кожевников Виктор Павлович получили четвертую машину, но эмоции переполняли как в первый раз.

"Я получил травму, когда мне было 29. Тогда мне ампутировали голень. Сейчас мы с супругой живем в городе Отрадный, держим хозяйство. Машина нам необходима. В сельской местности автомобиль — незаменимый помощник", — отметил Виктор Павлович.

Помимо выдачи транспортных средств, отделение СФР по Самарской области финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитации застрахованных лиц, пострадавших на производстве. Им оплачивается протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение. Кроме того, в случае необходимости, пострадавшим предоставляются необходимые технические средства реабилитации.\

Также региональное отделение СФР компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы и возмещает расходы за один капитальный ремонт автомобиля в течение срока его эксплуатации.

Отметим, что с 18 июля 2024 года увеличен размер денежной компенсации расходов на ГСМ с 835 до 3220 рублей в год.

"Чтобы получить автомобиль, человеку достаточно подать после прохождения МСЭ заявление на портале Госуслуг или клиентскую службу отделения СФР по Самарской области", — напомнила управляющий отделением Социального фонда по Самарской области Елена Кривошеева.

Если у вас появились вопросы, вы можете обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1000-001 (понедельник–четверг с 08.30 до 18.00, пятница — с 08.30 до 16.30. Звонок бесплатный).

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