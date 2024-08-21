Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне AA(RU) с позитивным прогнозом

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК AA (RU), прогноз "Позитивный".
Сохранение высокого уровня кредитного рейтинга связано с сильной оценкой бизнес-профиля при высоком качестве управления топ-менеджмента ВСК.
Аналитики агентства АКРА в своей оценке отмечают рост эффективности бизнеса компании при сохранении прочных позиций на рынке. По итогам 2023 года общая рыночная доля ВСК превысила 5%, а в сегменте non-life составила 7,9%, увеличившись на 1 процентный пункт. ВСК является одним из лидеров в сегменте каско и ОСАГО, занимая 4-е места по объему страховых премий с рыночной долей более 10% в каждом из сегментов. Не менее сильные позиции ВСК занимает в страховании имущества, страховании от несчастных случаев и болезней.
Рейтинговое агентство не только высоко оценило диверсификацию клиентской базы ВСК и каналов продаж, но и отметило рост доли маржинальных каналов. АКРА определяет высокое качество продуктового ряда ВСК и отмечает способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. Агентство отмечает, что большое внимание страховая компания уделяет цифровизации бизнеса и развитию IT-технологий.
Аналитики АКРА посчитали необходимым отметить тенденцию к сохранению положительной динамики эффективности деятельности ВСК в 2023 году и в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущими периодами. Так, страховой портфель Компании в non-life сегменте в 2023 году увеличился на 32%, а в 2024 году продолжает расти более, чем на 20%, что существенно опережает среднерыночную динамику. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в 2023 году составил 0,97 и сохраняется на указанных значениях в 2024 году.
Агентство дает умеренно высокие оценки достаточности капитала, качества активов и ликвидности ВСК. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 31 декабря 2023 года по методологии АКРА, составило 1,6. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 50 млрд р.) это обуславливает умеренно высокую достаточность капитала ВСК.
АКРА повысило оценку качества управления Страховым Домом ВСК, позитивно отметив как стратегическое видение компании и управление, так и опыт менеджмента компании, его структуру, актуарную функцию и систему управления рисками.
"Позитивный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение кредитного рейтинга ВСК на горизонте 12–18 месяцев.
"Страховой Дом ВСК стабильно входит в 5-ку лидирующих компаний в сегменте non-life, и по результатам 1 квартала 2024 г. поднялся в рэнкинге крупнейших по сборам страховщиков на 4-е место, с ростом бизнеса +23% к прошлому году и увеличением доли рынка до 8,4% (по данным ОСБУ). В конце 2023 года компанией была принята новая стратегия развития на ближайшие три года, в ее основе — целостная экосистема сервисно-страховых решений, состоящая из четырех ключевых направлений для розничных и корпоративных клиентов — Авто, Дом, Здоровье и Бизнес. Именно в этих видах бизнеса ВСК показывает самый динамичный рост, что подтверждает стратегию в действии. Также мы уделяем много внимания развитию менеджеров и корпоративной культуры — формируем среду для внедрения инноваций, проводим обучение по ИИ, обмениваемся опытом и лучшими практиками ведения бизнеса не только с российским бизнесом, но и с китайскими коллегами. Все это позволяет команде ВСК наращивать свои компетенции, объем и эффективность бизнеса", — подчеркивает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.