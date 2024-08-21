16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне AA(RU) с позитивным прогнозом "Ингосстрах" запускает онлайн-продажи ОСГОП для такси "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину августа "Росгосстрах": холостяки берут автокредиты в 2,7 раза чаще, чем разведенные ВСК: россияне осенью предпочитают Китай, 62% — путешествуют в одиночестве

Страхование Финансы

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне AA(RU) с позитивным прогнозом

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК AA (RU), прогноз "Позитивный".

Сохранение высокого уровня кредитного рейтинга связано с сильной оценкой бизнес-профиля при высоком качестве управления топ-менеджмента ВСК.

Аналитики агентства АКРА в своей оценке отмечают рост эффективности бизнеса компании при сохранении прочных позиций на рынке. По итогам 2023 года общая рыночная доля ВСК превысила 5%, а в сегменте non-life составила 7,9%, увеличившись на 1 процентный пункт. ВСК является одним из лидеров в сегменте каско и ОСАГО, занимая 4-е места по объему страховых премий с рыночной долей более 10% в каждом из сегментов. Не менее сильные позиции ВСК занимает в страховании имущества, страховании от несчастных случаев и болезней.

Рейтинговое агентство не только высоко оценило диверсификацию клиентской базы ВСК и каналов продаж, но и отметило рост доли маржинальных каналов. АКРА определяет высокое качество продуктового ряда ВСК и отмечает способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. Агентство отмечает, что большое внимание страховая компания уделяет цифровизации бизнеса и развитию IT-технологий.

Аналитики АКРА посчитали необходимым отметить тенденцию к сохранению положительной динамики эффективности деятельности ВСК в 2023 году и в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущими периодами. Так, страховой портфель Компании в non-life сегменте в 2023 году увеличился на 32%, а в 2024 году продолжает расти более, чем на 20%, что существенно опережает среднерыночную динамику. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в 2023 году составил 0,97 и сохраняется на указанных значениях в 2024 году.

Агентство дает умеренно высокие оценки достаточности капитала, качества активов и ликвидности ВСК. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 31 декабря 2023 года по методологии АКРА, составило 1,6. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 50 млрд р.) это обуславливает умеренно высокую достаточность капитала ВСК.

АКРА повысило оценку качества управления Страховым Домом ВСК, позитивно отметив как стратегическое видение компании и управление, так и опыт менеджмента компании, его структуру, актуарную функцию и систему управления рисками.

"Позитивный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение кредитного рейтинга ВСК на горизонте 12–18 месяцев.

"Страховой Дом ВСК стабильно входит в 5-ку лидирующих компаний в сегменте non-life, и по результатам 1 квартала 2024 г. поднялся в рэнкинге крупнейших по сборам страховщиков на 4-е место, с ростом бизнеса +23% к прошлому году и увеличением доли рынка до 8,4% (по данным ОСБУ). В конце 2023 года компанией была принята новая стратегия развития на ближайшие три года, в ее основе — целостная экосистема сервисно-страховых решений, состоящая из четырех ключевых направлений для розничных и корпоративных клиентов — Авто, Дом, Здоровье и Бизнес. Именно в этих видах бизнеса ВСК показывает самый динамичный рост, что подтверждает стратегию в действии. Также мы уделяем много внимания развитию менеджеров и корпоративной культуры — формируем среду для внедрения инноваций, проводим обучение по ИИ, обмениваемся опытом и лучшими практиками ведения бизнеса не только с российским бизнесом, но и с китайскими коллегами. Все это позволяет команде ВСК наращивать свои компетенции, объем и эффективность бизнеса", — подчеркивает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1