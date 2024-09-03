"Ингосстрах" предотвратил свыше 800 попыток страхового мошенничества

"Ингосстрах" подвел итоги по противодействию страховому мошенничеству за первое полугодие 2024 года. Компания предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 млн рублей.
С начала текущего года возбуждено 170 уголовных дел по фактам совершения страховых мошенничеств. По материалам, направленным в правоохранительные органы сотрудниками департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха", вынесены 18 обвинительных приговоров.
Так, в Алтайском крае Каменским городским судом вынесен приговор в отношении семи участников преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП с последующим заявлением страховых случаев по ОСАГО. Организатору и руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили условные сроки. Ущерб "Ингосстраху" не был причинен, поскольку специалисты выявили преступление на этапе оформления страховых случаев.
В Кемерово произошел аналогичный случай, но в нем уже фигурировала преступная группа из 43 участников. Заводский районный суд признал их виновными в совершении инкриминируемых деяний по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ. Им назначено наказание от 9 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, а также судебные штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
"Покушения на страховые мошенничества и попытки обмана страховщиков с целью неправомерного извлечения доходов все более смещаются в сферу, которую можно назвать разновидностью криминального бизнеса. Если раньше фигурантами уголовных дел были в основном одиночки, то в последнее время преступления данного вида совершаются в составе организованных групп с распределением ролей и носят серийный характер.
Выявление страхового мошенничества является важной задачей, которая направлена на сохранение финансовой устойчивости страхового бизнеса. "Ингосстрах" имеет большой опыт в противодействии злоумышленникам, специалисты внимательно изучают все случаи, имеющие признаки преступления, и принимают оперативные меры для их предотвращения", — отметил Александр Гуляев, заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.