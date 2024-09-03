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Страхование Финансы

"Ингосстрах" предотвратил свыше 800 попыток страхового мошенничества

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" подвел итоги по противодействию страховому мошенничеству за первое полугодие 2024 года. Компания предотвратила более 800 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат на сумму около 280 млн рублей.

С начала текущего года возбуждено 170 уголовных дел по фактам совершения страховых мошенничеств. По материалам, направленным в правоохранительные органы сотрудниками департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха", вынесены 18 обвинительных приговоров.

Так, в Алтайском крае Каменским городским судом вынесен приговор в отношении семи участников преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП с последующим заявлением страховых случаев по ОСАГО. Организатору и руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили условные сроки. Ущерб "Ингосстраху" не был причинен, поскольку специалисты выявили преступление на этапе оформления страховых случаев.

В Кемерово произошел аналогичный случай, но в нем уже фигурировала преступная группа из 43 участников. Заводский районный суд признал их виновными в совершении инкриминируемых деяний по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ. Им назначено наказание от 9 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, а также судебные штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

"Покушения на страховые мошенничества и попытки обмана страховщиков с целью неправомерного извлечения доходов все более смещаются в сферу, которую можно назвать разновидностью криминального бизнеса. Если раньше фигурантами уголовных дел были в основном одиночки, то в последнее время преступления данного вида совершаются в составе организованных групп с распределением ролей и носят серийный характер.

Выявление страхового мошенничества является важной задачей, которая направлена на сохранение финансовой устойчивости страхового бизнеса. "Ингосстрах" имеет большой опыт в противодействии злоумышленникам, специалисты внимательно изучают все случаи, имеющие признаки преступления, и принимают оперативные меры для их предотвращения", — отметил Александр Гуляев, заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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