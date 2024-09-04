"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за последние две недели августа

За период с 19 августа по 1 сентября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 943 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,5 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за две недели составили 12,5 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, когда его начало заносить, машина врезалась в бетонную плиту и перевернулась; 7 миллионов рублей — водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в металлическое барьерное ограждение; 6,3 миллиона рублей — при перестроении транспортному средству не уступили дорогу.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 769 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 54 миллионов, Челябинской области — более 47 миллионов, Приморском крае — более 47 миллионов, а также в Воронежской области — более 32 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 519 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 127 миллионов, Кемеровской области — более 16 миллионов, Свердловской области — более 16 миллионов, а также в Челябинской области — более 15 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.