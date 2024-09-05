В "Заварке" пройдет концерт Фефы ко Дню города

В Самаре в субботу, 7 сентября, в 18:00 в рамках празднования Дня города пройдет бесплатный концерт (12+) самарской певицы Фефы в музее-галерее "Заварка".

Анфиса Третьякова (сценический псевдоним — Фефа) — музыкант с волжских берегов. В своих песнях исполнительница рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. Она подготовила эксклюзивную концертную программу, которая включает песни и сказки разных времен. Однажды очаровав детское сердце, сказочная реальность остается в нем жить. К сожалению, по мере взросления ощущение волшебства и вера в сказки угасают. Концерт послужит напоминанием о том, как очарователен сказочный мир.

В программе прозвучат старинные песни Поволжья, которые удивят гостей актуальностью текстов, а также обрядовые мелодии далеких краев, играющие новыми красками.

Вход свободный. Количество мест на мероприятие ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".