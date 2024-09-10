ВСК: россияне через страховых агентов чаще всего страхуют автомобили и жилье

Страховой Дом ВСК подвел итоги работы агентского канала продаж в 1 полугодии 2024 года. Суммарно канал собрал более 13,2 млрд рублей страховых премий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 26% (10,3 млрд рублей).
По оценкам ВСК, наиболее востребованы услуги страховых агентов (в порядке убывания) в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.
Самым популярным страховым продуктом является ОСАГО. На втором месте по спросу — страхование имущества, включая ипотеку. Регионы-лидеры по сборам в страховании имущества через агентский канал: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Удмуртия.
Преимущественно в страховые агенты идут работать женщины (68% в среднем по стране). В Дагестане количество женщин — страховых агентов ВСК составляет 100%, в Кировской области — 85%, в Марий Эл — 81%. Самая большая доля мужчин-страховых агентов — в Адыгее и Мордовии, 48% и 46% соответственно.
"ВСК активно развивает все каналы продаж: модернизирует приложение и сайт, открывает новые офисы в регионах для удобства жителей. Но, несмотря на стремительную цифровизацию, многие россияне по-прежнему предпочитают взаимодействовать с агентами при оформлении страховых полисов. Фактически, агент — это персональный помощник, который может помочь с выбором страховой программы, набором рисков, доступно рассказать про преимущества и нюансы полиса, подсказать, какие документы необходимо предоставить при наступлении страхового случая.
Стратегия компании направлена на рост агентского канала: мы разрабатываем удобные корпоративные сервисы, которые позволяют оптимизировать работу агентов, улучшаем систему вознаграждений для дополнительной мотивации. Например, до конца года в компании проходит конкурс, по итогам которого лучшим агентам за продажи страховых полисов подарим автомобили, всего их семь. Автомобили уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.