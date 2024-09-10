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Страхование Финансы

ВСК: россияне через страховых агентов чаще всего страхуют автомобили и жилье

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подвел итоги работы агентского канала продаж в 1 полугодии 2024 года. Суммарно канал собрал более 13,2 млрд рублей страховых премий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 26% (10,3 млрд рублей).

По оценкам ВСК, наиболее востребованы услуги страховых агентов (в порядке убывания) в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

Самым популярным страховым продуктом является ОСАГО. На втором месте по спросу — страхование имущества, включая ипотеку. Регионы-лидеры по сборам в страховании имущества через агентский канал: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Удмуртия.

Преимущественно в страховые агенты идут работать женщины (68% в среднем по стране). В Дагестане количество женщин — страховых агентов ВСК составляет 100%, в Кировской области — 85%, в Марий Эл — 81%. Самая большая доля мужчин-страховых агентов — в Адыгее и Мордовии, 48% и 46% соответственно.

"ВСК активно развивает все каналы продаж: модернизирует приложение и сайт, открывает новые офисы в регионах для удобства жителей. Но, несмотря на стремительную цифровизацию, многие россияне по-прежнему предпочитают взаимодействовать с агентами при оформлении страховых полисов. Фактически, агент — это персональный помощник, который может помочь с выбором страховой программы, набором рисков, доступно рассказать про преимущества и нюансы полиса, подсказать, какие документы необходимо предоставить при наступлении страхового случая.

Стратегия компании направлена на рост агентского канала: мы разрабатываем удобные корпоративные сервисы, которые позволяют оптимизировать работу агентов, улучшаем систему вознаграждений для дополнительной мотивации. Например, до конца года в компании проходит конкурс, по итогам которого лучшим агентам за продажи страховых полисов подарим автомобили, всего их семь. Автомобили уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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