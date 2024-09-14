Николай Абашин: "У агропромышленного комплекса губернии высокий экспортный потенциал"

Какая сельхозпродукция наиболее востребована за пределами нашего региона, какие меры государственной поддержки помогают фермерам обновлять свой парк техники, нашему изданию рассказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

— Николай Владимирович, сейчас в губернии завершается уборочная. Как она проходит и имеет ли отличительные особенности от уборочной кампании прошлых лет? Какие прогнозы по урожаю зерновых и других культур в нынешнем году?

— Полевые работы ведутся в штатном режиме исходя из складывающихся погодных условий. В этом году хозяйства региона в поле вышли на 10-14 дней раньше прошлого года. По состоянию на 10 сентября получено 2,2 миллиона тонн зерна. Уборочная кампания идет во всех 27 районах области.

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства, регион должен произвести более 2,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,2 миллиона тонн масличных культур.

В этом году посевная площадь в регионе увеличилась на 26 тысяч гектаров и составляет более 2,2 миллиона гектаров. Площадь под зерновыми и зернобобовыми выросла на 80 тысяч гектаров — более 1,2 миллиона гектаров.

— Как отразились весенние заморозки и летний зной на урожае?

— Безусловно, неблагоприятные погодные условия отразились на росте и развитии сельхозкультур в регионе.

— Имеются ли какие-либо меры государственной поддержки для сельхозпредприятий и фермеров региона, которые из-за погодных аномалий потеряли урожай?

— Эффективным инструментом для минимизации рисков производственной деятельности, позволяющим сохранить устойчивость предприятия при наступлении неблагоприятных событий, является агрострахование.

— В продолжение темы защиты вложений аграриев от заморозков и засухи, каковы показатели агрострахования в нашей губернии в этом году и какова динамика последних лет?

— Ежегодно все больше сельхозтоваропроизводителей стали заключать договоры агрострахования с государственной поддержкой, понимая, что этот механизм является эффективным инструментом для минимизации рисков производственной деятельности.

В текущем году 67 сельхозпроизводителей заключили 80 договоров страхования урожая яровых культур. Доля застрахованных площадей от общей посевной площади в регионе из года в год увеличивается. По информации, предоставляемой Национальным союзом агростраховщиков, самарские аграрии ежегодно получают выплаты. В 2023 году 3 организации Самарской области получили выплаты по договорам страхования на сумму 430,9 миллиона рублей в связи атмосферной засухой, зафиксированной на посевах подсолнечника в 2022 и 2023 годах. Государство заинтересовано, чтобы аграрии страховали свою производственную деятельность. Затраты на страхование возмещаются сельхозтоваропроизводителям в размере 50 процентов от размера уплаченной страховой премии при заключении договора мультирискового страхования и до 60 процентов при страховании от чрезвычайной ситуации. Кроме того, на федеральном и региональном уровнях принят ряд нормативных правовых актов, учитывающих наличие у сельхозтоваропроизводителя заключенных договоров сельскохозяйственного страхования.

— Аграрии говорят, что с каждым годом лето становится все жарче. Не вносят ли климатические изменения корректировки в перечень приоритетных культур для земледелия в Самарской области? Не может ли случиться так, что у нас, как в Оренбургской области, скоро вместо полей пшеницы и кукурузы будут одни бахчи? Или наши местные селекционеры готовы разработать сорта пшеницы, которые не боятся никакой засухи?

— Сельхозтоваропроизводители ежегодно совершенствуют свою структуру посевных площадей исходя из складывающейся ценовой конъюнктуры. При этом в растениеводстве существуют специальные агроприемы, снижающие негативные последствия погодных условий. Один из них — использование адаптированных засухоустойчивых сортов сельхозкультур, которые предлагает в том числе Самарский федеральный научный центр Российской академии наук. Разработанные самарскими селекционерами сорта широко известны своей высокой рентабельностью.

— Глава государства поставил задачу достижения технологического суверенитета, в том числе и в АПК. Какие приоритетные цели намечены в сельском хозяйстве Самарской области для этого? Какие проекты уже реализуются?

— На данный момент в нашей губернии реализуется целый ряд инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Например, в муниципальных районах Клявлинский и Шенталинский ведется строительство животноводческих комплексов.

Филиал "Самарский" ОАО "Токаревская птицефабрика", с 2021 года осуществляющий деятельность на базе производственных мощностей ООО "Тимашевская птицефабрика", начал реконструкцию трех откормочных площадок, ввод в эксплуатацию которых увеличит объем производства мяса птицы до 75 тысяч тонн в год.

Не будем забывать о пищепроме губернии. Здесь тоже немало перспективных проектов. ООО "Нива" реализовало инвестиционную программу по модернизации и реконструкции линии по переработке семян подсолнечника методом однократного прессования. Обновление линии позволит перерабатывать до 1200 тонн семян подсолнечника в сутки, или 438 тысяч тонн в год.

Запущено производство растительных масел на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов в особой экономической зоне "Тольятти".

Планируется строительство второй очереди предприятия. АО "Край Каравай" расширил производство за счет строительства новой линии по производству батонов. Производственная мощность линии — до 40 тонн батонов в сутки. Кроме того, в Тольятти пищевыми предприятиями области ведется реализация проектов "Создание и эксплуатация производства специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых продуктов" и "Строительство фабрики по производству бисквитных мучных изделий".

— Сельскохозяйственная техника в силу различных причин за последние годы очень сильно подорожала. В связи с этим сельхозпредприятия вынуждены притормозить обновление своего технического парка. Сегодня во время уборочной хватит ли техники на полях? И какие механизмы приобретения дорогостоящего сельскохозяйственного оборудования (в первую очередь, с господдержкой) на данный момент доступны аграриям?

— За первую половину 2024 года сельхозпредприятиями губернии приобретено 190 единиц тракторов и комбайнов, более 500 единиц прицепной и навесной сельхозтехники. В целях стимулирования приобретения сельскохозяйственной техники действуют соответствующие меры государственной поддержки из бюджетов всех уровней. Речь идет о возмещении за счет областного бюджета части затрат за приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудование в размере от 10 до 50 процентов (за истекший период 2024 года сельскохозяйственным товаропроизводителям области уже предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 202,5 миллиона рублей), предоставлении льготных инвестиционных кредитов по ставке до 11 процентов и предоставлении сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг через АО "Росагролизинг" с удорожанием от 3 процентов в год.

— Президент России поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза. Каков на данный момент экспортный потенциал сельхозпродукции региона?

— У агропромышленного комплекса губернии высокий экспортный потенциал. В 2023 году Самарская область поставляла продукцию АПК в 45 стран мира, основными импортерами являлись страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан), Республика Беларусь и Турция. На долю этих стран приходится около 55 процентов отгрузок продукции АПК. В натуральном выражении в минувшем году экспорт продукции АПК составил 472,8 тысячи тонн (в 2022 году — 419,7 тысячи тонн). В структуре экспорта преобладает продукция масложировой отрасли: масло подсолнечное и жмыхи — 156,8 тысячи тонн, зерновые (пшеница, ячмень) — 123,9 тысячи тонн. А также спирт, семена льна и отруби — 123,5 тысячи тонн. Кстати, в прошлом году два самарских предприятия пищепрома и АПК вошли в число лучших экспортеров ПФО. АО "Самараагропромпереработка" на окружном этапе конкурса получило 2-е место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес). Компания поставляет на экспорт подсолнечные шроты, лузгу и масло. В число победителей попала компания "Услада". Производитель кондитерской продукции из Жигулевска занял 1 место в номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия". За первое полугодие 2024 года экспорт продукции АПК в натуральном выражении составил 200,7 тысячи тонн. Самарская область поставляла продукцию АПК в 45 стран, основными импортерами являются страны: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Китай и Беларусь. На долю этих стран приходится около 74 процентов отгрузок продукции АПК.