Специалисты Россельхозцентра гарантируют качество посевного материала

Высокий урожай на самарских полях во многом обеспечивается здоровым посевным материалом, качество которого гарантируют специалисты Россельхозцентра.

Самарский филиал ФГБУ "Россельхозцентр" — весомая часть крупнейшей в нашей стране агрономической сети. Подразделения этого госучреждения сегодня имеются в каждом регионе страны, практически в каждом районе. Ведь местным аграриям пришлось бы туго без знаний и умений специалистов Россельхозцентра.

Основной целью этой федеральной структуры является оказание государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности в области растениеводства. Главные задачи ведомства органично вписываются в действующую Доктрину продовольственной безопасности России. Если речь идет о растениеводстве, это определение сортовых и посевных качеств семенного материала. В области защиты растений проведение фитосанитарных мониторингов территорий на наличие вредителей и возбудителей болезней. На основе данных мониторингов осуществляется оперативное информирование всех землепользователей о возникшей опасности для урожая.

Помимо этого, специалисты Россельхозцентра занимаются сертификацией семян, саженцев плодовых и ягодных культур, кормов, сельскохозяйственных угодий, складов, предприятий, производящих экологически чистую продукцию. А также эксперты самарского филиала имеют большой опыт в проведении аналитической работы: сборе, обработке, анализе и обобщениях статистических сведений и данных, информационно-аналитических материалов, показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Цифровой мониторинг

Современные цифровые технологии все стремительнее внедряются во все сферы деятельности человека. И сельскохозяйственное производство не является исключением, в этом процессе активное участие принимает филиал ФГБУ "Россельхозцентр".

На протяжении последних двух лет идет динамичное внедрение информационной системы "Цифрового фитомониторинга".

В этом полевом сезоне в Самарской области он проведен на площади более 2500 тыс. гектаров. Данные мониторинга фиксируются с GPS-привязкой к местности, по результатам разрабатываются интерактивные карты, краткосрочные и долгосрочные прогнозы распространения и развития вредных организмов на территории области.

Специалисты филиала ежедневно проводят информационно-консультационную работу с сельхозтоваропроизводителями всего региона, при необходимости оперативно определяют видовой состав вредителей, болезней и сорняков. А также проводят фитопатологическую экспертизу по определению наличия патогенов на поверхности семенного материала и дают рекомендации по составлению эффективных систем защитных мероприятий. На основании этих рекомендаций проведены защитные мероприятия по области на площади более 1550 тыс. гектаров.

Новые методики

Одной из услуг филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области в области семеноводства является апробация сортовых посевов. Это важное условие подтверждения сортовой принадлежности.

В этом году апробация ведется по новой методике. Регистрация семенных посевов отменена согласно закону "О семеноводстве" от 22 декабря 2022 года. Всю информацию по семенным посевам специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" заносят в программу "Агросемэксперт". Каждый посев имеет свою геолокацию и отображается на интерактивной карте "Семенные посевы РФ".

Все специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" прошли курсы повышения квалификации по новой методике проведения апробации и получили аккредитацию на право ее проведения. Кроме того, специалисты самарского филиала Россельхозцентра занесены в единый реестр апробаторов РФ.

Дальше пойдет этап проведения анализов на посевные качества озимых культур. Коллектив отдела семеноводства действует слаженно и быстро, позволяя аграриям вовремя получать результаты анализов и проводить сев озимых культур в оптимальные сроки.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— Сегодня беспилотные летательные аппараты помогает защищать посевы от вредителей. Нынешним летом в Хворостянском районе на сельскохозяйственных угодиях СПК "Союз" сотрудники ФГБУ Поволжская МИС совместно с нашим филиалом провели полевое испытание "Комплекса БПЛА Агримакс Т40" по борьбе с особо опасными вредителями для контроля численности вредителей. В результате фитосанитарного мониторинга можно сделать вывод, что БПЛА является эффективным инструментом борьбы с саранчовыми. Численность особо опасных вредителей после обработки с помощью дрона снизилась на 91,6%.

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