Эффективные способы защиты от саранчи знают в Россельхозцентре

Специалисты Россельхозцентра уверены, что мониторинг и профилактика — лучшая защита самарских полей от опасной саранчи.
Кто бы мог подумать, что поставить под угрозу продовольственную безопасность целых регионов и стран может мелкое насекомое — саранча. Пока она одна — нет в ней урона для полей. Но при неблагоприятных погодных условиях, когда становится слишком жарко или не хватает пищи, эти насекомые начинают взрывным образом размножаться. Стремительно собираться в рои и мигрировать на огромные расстояния ради более сытой жизни. Скопления саранчи могут достигать десятков миллионов особей. Эти полчища преодолевают тысячи километров, уничтожая на своем пути всю растительность без счета и разбора. Не зря же наши предки считали нашествие саранчи одной из кар Господних. И сегодня от этой напасти никто не застрахован. В прошлом году от атак саранчовых серьезно пострадал урожай на Кубани в Волгоградской области и Дагестане. Чтобы избавиться от вредителя, пришлось задействовать даже авиацию. Ущерб оценивался в миллиарды рублей.
Предупрежден — значит вооружен
Еще в конце прошлого года Россельхозцентр по результатам обследования различных российских территорий предположил, что в 2024 году российские регионы ожидает активное размножение саранчовых.
"Специалистами ФГБУ "Россельхозцентр" на территории субъектов Российской Федерации проведены обследования с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей. Они были выявлены на площади 200,98 тыс. га со средневзвешенной численностью 6,32 экземпляра на квадратный метр. В 2024 году нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса ожидается в Воронежской области, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Астраханской области, Республике Ингушетия, Республике Кабардино-Балкария, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Республике Башкортостан, Оренбургской области, Ульяновской области, Челябинской области, Алтайском крае и Новосибирской области", — предупреждал Россельхозцентр.
И хотя Самарской области в этом тревожном списке не оказалось, но опасность визита саранчи никто не отменял. Ведь кубышки саранчовых нашлись от нас неподалеку — в Оренбургской области и в Казахстане. Но как известно, кто предупрежден, тот вооружен.
Отследить и посчитать
Специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области постоянно мониторят положение дел в нашем регионе по распространению и развитию опасных вредителей. Общая площадь обследования по саранчовым в 2024 году составила 127,901 тыс. га. Весенние контрольные обследования по кубышкам саранчовых были проведены на площади 8,649 тыс. га. К общей радости, этой напасти нигде не обнаружено.
Обследования по личинкам стадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 55,854 тыс. га. Личинки обнаружены в Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Кинельском, Исаклинском, Хворостянском районах, на площади 1,395 тыс. га со средней численностью 0,4 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 12,0 экз./м² в Хворостянском районе на площади 1 га. Обработки проведены на площади 0,1615 тыс. га с целью недопущения дальнейшего распространения.
Обследования по личинкам нестадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 55,854 тыс. га. Личинки обнаружены в Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском, Челно-Вершинском районах, на площади 14,22 тыс. га со средней численностью 1,18 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 6,0 экз./м² в Большеглушицком районе на площади 200 га.
Обследования на имаго стадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 7,544 тыс. га. Имаго обнаружены в Большечерниговском, Елховском, Кинель-Черкасском, Хворостянском районах, на площади 0,615 тыс. га со средней численностью 1,02 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 3,0 экз./м² в Хворостянском районе на площади 120 га.
Наблюдения продолжаются.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами