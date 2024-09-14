Эффективные способы защиты от саранчи знают в Россельхозцентре

Специалисты Россельхозцентра уверены, что мониторинг и профилактика — лучшая защита самарских полей от опасной саранчи.

Кто бы мог подумать, что поставить под угрозу продовольственную безопасность целых регионов и стран может мелкое насекомое — саранча. Пока она одна — нет в ней урона для полей. Но при неблагоприятных погодных условиях, когда становится слишком жарко или не хватает пищи, эти насекомые начинают взрывным образом размножаться. Стремительно собираться в рои и мигрировать на огромные расстояния ради более сытой жизни. Скопления саранчи могут достигать десятков миллионов особей. Эти полчища преодолевают тысячи километров, уничтожая на своем пути всю растительность без счета и разбора. Не зря же наши предки считали нашествие саранчи одной из кар Господних. И сегодня от этой напасти никто не застрахован. В прошлом году от атак саранчовых серьезно пострадал урожай на Кубани в Волгоградской области и Дагестане. Чтобы избавиться от вредителя, пришлось задействовать даже авиацию. Ущерб оценивался в миллиарды рублей.

Предупрежден — значит вооружен

Еще в конце прошлого года Россельхозцентр по результатам обследования различных российских территорий предположил, что в 2024 году российские регионы ожидает активное размножение саранчовых.

"Специалистами ФГБУ "Россельхозцентр" на территории субъектов Российской Федерации проведены обследования с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей. Они были выявлены на площади 200,98 тыс. га со средневзвешенной численностью 6,32 экземпляра на квадратный метр. В 2024 году нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса ожидается в Воронежской области, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Астраханской области, Республике Ингушетия, Республике Кабардино-Балкария, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Республике Башкортостан, Оренбургской области, Ульяновской области, Челябинской области, Алтайском крае и Новосибирской области", — предупреждал Россельхозцентр.

И хотя Самарской области в этом тревожном списке не оказалось, но опасность визита саранчи никто не отменял. Ведь кубышки саранчовых нашлись от нас неподалеку — в Оренбургской области и в Казахстане. Но как известно, кто предупрежден, тот вооружен.

Отследить и посчитать

Специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области постоянно мониторят положение дел в нашем регионе по распространению и развитию опасных вредителей. Общая площадь обследования по саранчовым в 2024 году составила 127,901 тыс. га. Весенние контрольные обследования по кубышкам саранчовых были проведены на площади 8,649 тыс. га. К общей радости, этой напасти нигде не обнаружено.

Обследования по личинкам стадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 55,854 тыс. га. Личинки обнаружены в Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Кинельском, Исаклинском, Хворостянском районах, на площади 1,395 тыс. га со средней численностью 0,4 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 12,0 экз./м² в Хворостянском районе на площади 1 га. Обработки проведены на площади 0,1615 тыс. га с целью недопущения дальнейшего распространения.

Обследования по личинкам нестадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 55,854 тыс. га. Личинки обнаружены в Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском, Челно-Вершинском районах, на площади 14,22 тыс. га со средней численностью 1,18 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 6,0 экз./м² в Большеглушицком районе на площади 200 га.

Обследования на имаго стадных видов на сельхозугодиях проведены на площади 7,544 тыс. га. Имаго обнаружены в Большечерниговском, Елховском, Кинель-Черкасском, Хворостянском районах, на площади 0,615 тыс. га со средней численностью 1,02 экз./м². Максимальная численность зафиксирована 3,0 экз./м² в Хворостянском районе на площади 120 га.

Наблюдения продолжаются.