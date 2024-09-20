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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первые 2 недели сентября

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период со 2 по 15 сентября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,5 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 937 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,6 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за две недели составили 13 миллионов рублей — водитель превысил допустимую скорость и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем, в результате чего пострадавшая машина полностью сгорела; 8,3 миллиона рублей — произошло возгорание при сливе топлива из бензовоза, которое привело к пожару и полному сгоранию автомобиля; 7,7 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб, после чего машина съехала в водоем и полностью затонула.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 783 миллионов рублей, Челябинской области — более 60 миллионов, Приморском крае — более 55 миллионов, Санкт-Петербурге — более 48 миллионов, а также в Республике Башкортостан — более 30 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 444 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 133 миллионов рублей, Челябинской области — более 27 миллионов, Нижегородской области — более 26 миллионов, Красноярском крае — более 24 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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