Два подростка пропали в Тольятти

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В четверг, 26 сентября, стало известно, что полиция ведет розыск без вести пропавших подростков из Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. 24 сентября около 18:00 13-летний Глеб Бабков и 14-летний Александр Тищенко ушли из дома на ул. 40 лет Победы и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области