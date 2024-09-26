Два подростка пропали в Тольятти

В четверг, 26 сентября, стало известно, что полиция ведет розыск без вести пропавших подростков из Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. 24 сентября около 18:00 13-летний Глеб Бабков и 14-летний Александр Тищенко ушли из дома на ул. 40 лет Победы и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Ориентировки с приметами пропавших подростков направлены в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.
Помощь в розыске мальчиков оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт" и жители города.
Приметы разыскиваемых:
1. Рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: футболка белого цвета, рубашка в черно-бежевую клеточку, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета.
2. Рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы русого цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: черная кофта с капюшоном, куртка черного цвета, кроссовки черно-белого цвета. При себе имел велосипед "Стеллс".
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в ДЧ У МВД России по г. Тольятти по тел. 8(8482) 93-40-05, 8(8482) 39-10-51 — дежурная часть. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.