Страховой Дом ВСК стал лучшим страховщиком по каско по версии Эксперт РА

Страховой Дом ВСК был назван лучшим страховщиком по автокаско в рамках награждения страховых компаний по итогам рэнкинга "Эксперт РА". Премия была вручена в ходе IV ежегодного форума "Будущее страхового рынка", организованного рейтинговым агентством совместно с аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке Всероссийского союза страховщиков.

В ежегодном форуме "Будущее страхового рынка" приняли участие более 200 экспертов индустрии. В рамках мероприятия игроки рынка обсудили стратегии ведения страхового бизнеса в условиях высокой ключевой ставки и инфляции, налоговую реформу и другие актуальные для рынка темы. В ходе форума также прошла церемония награждения лучших страховых компаний по итогам оценки "Эксперт РА". Страховой Дом ВСК получил диплом в номинации "Ведущие позиции в страховании автокаско".

ВСК является одним из лидеров рынка в сегментах моторного страхования, занимая 4 место по объему сборов в каско. Доля компании в данном сегменте выросла с 10,1% до 10,5% за 6 месяцев 2024 года, а портфель по каско прирос почти на треть (+29,4%).

Лидерство ВСК в каско обусловлено как одной из лучшей представленностью компании среди автодилеров, динамичным ростом бизнеса в агентской сети, так технологиями и продуктами, максимально сфокусированными на удовлетворение потребностей наших клиентов и партнеров. Так, еще в 2020 году компания первой в стране запустила технологию удаленного урегулирования страховых случаев по каско, обеспечив полностью цифровой путь. В настоящее время компания успешно внедряет в этот процесс искусственный интеллект, благодаря которому клиенты в значительной части страховых случаев могут получить моментальную выплату сразу после ДТП.

"Для ВСК автострахование всегда было одним из стратегических направлений бизнеса. Поэтому для нас крайне важно не просто следовать рыночным трендам, но задавать их — проникновением в каналы продаж, новыми технологиями, страховыми продуктами. Рост портфеля по каско подтверждает эффективность усилий компании. И, конечно, это результат работы всей команды — наших партнеров, агентов, продавцов, сотрудников бэк-подразделений, андеррайтеров и маркетологов. Мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку нашей работы", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.