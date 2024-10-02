Автопарк медицины катастроф Калужской области под защитой Страхового Дома ВСК

Калужский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автопарк государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" (ГБУЗ КО РЦСМПМК).

Страховой защитой обеспечены 88 единиц автотранспорта. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила более 900 тысяч рублей.

Ранее ВСК уже застраховала по ОСАГО 10 автомобилей ГБУЗ КО РЦСМПМК.

ГБУЗ КО РЦСМПМК оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Учреждение обслуживает жителей г. Калуги и сельского приписного участка общей численностью более 347 тыс. человек.