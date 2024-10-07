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"Ингосстрах" провел День открытых дверей для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В головном офисе компании "Ингосстрах" вновь состоялся День открытых дверей для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова. В этот раз мероприятие прошло под эгидой буквы закона. Более 20 учащихся юридического факультета посетили страховую компанию.

Амбассадор молодежи "Ингосстраха" Алтынай Джуманбетова провела студентам экскурсию по офису, во время которой рассказала о задачах разных подразделений, а также познакомила ребят с историей и ценностями компании. Далее состоялась встреча с заместителем генерального директора по юридическим вопросам "Ингосстраха" Анной Полиной-Сташевской.

Студенты активно интересовались тонкостями юридической деятельности "Ингосстраха". В свою очередь с юными юристами поделились необычными кейсами и рассказали о перспективах развития и построения карьеры в этой отрасли.

"Студенты произвели на меня приятное впечатление — ребята с энтузиазмом и живым интересом слушали лекцию о работе нашего департамента. Я была рада поделиться с ними своим опытом и знаниями. Надеюсь, что эта встреча их вдохновит и они продолжат развиваться в юриспруденции. Возможно, мы еще увидимся в стенах нашей компании", — отметила Анна Полина-Сташевская, заместитель генерального директора по юридическим вопросам СПАО "Ингосстрах".

"День открытых дверей — отличная возможность для студентов узнать о работе в компании и карьерных перспективах. Мы регулярно проводим подобные мероприятия. Благодаря им компания привлекает на стажировки талантливых ребят, которые в перспективе становятся штатными сотрудниками. Студенты погружаются в бизнес-среду, получают возможность развития своих навыков и участия в реальных проектах", — отметила Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" СПАО "Ингосстрах".

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