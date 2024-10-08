Специалисты ВСК выявили факт мошенничества в Краснодарском крае

Специалисты Центра противодействия мошенничеству (ЦПМ) Страхового Дома ВСК выявили факт хищения денежных средств своего клиента. Эксперт по оценке ущерба авто, выдавая себя за представителя САО "ВСК" и введя в заблуждение о якобы имеющейся у него возможности увеличения размера выплаты страхового возмещения потерпевшему в ДТП, обманным путем похитил его денежные средства. В результате проверки страховщику удалось установить факт преступления, и вся информация по данному случаю была передана в правоохранительные органы, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, по результатам которого судом вынесено соответствующее решение.

Для оценки ущерба автомобиля, пострадавшего в результате ДТП, в рамках урегулирования по ОСАГО часто применяется независимая экспертиза. Житель Краснодарского края обратился в ВСК для урегулирования ДТП. Страховая компания направила независимого эксперта для оценки ущерба автомобиля. Однако последний, выдав себя за представителя ВСК, ввел пострадавшего в заблуждение, пообещав увеличить размер страхового возмещения. В качестве вознаграждения за содействие и оплаты дополнительной экспертизы злоумышленник убедил клиента ВСК перевести ему деньги на личный банковский счет.

Хищение было раскрыто в ходе проверки, проведенной ЦПМ Страхового Дома ВСК. Подробности произошедшего были переданы в полицию, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Сам пострадавший в ДТП получил положенные ему по ОСАГО выплаты в полном объеме.

"Для оценки ущерба в рамках ДТП страховые компании привлекают независимых экспертов. С одной стороны, это оптимизирует скорость и качество проверки авто, с другой — несет определенные риски. Именно поэтому специалисты ЦПМ ВСК пристально следят за действиями своих партнеров, чтобы вовремя реагировать на противоправные действия их представителей. Поэтому недобросовестным экспертам, которые хотят обмануть обычных автомобилистов, стоит понимать, что мошенники неизбежно понесут заслуженное наказание", — отметил Сергей Денисенко, руководитель Центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК.