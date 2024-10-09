Почти 800 нарушений миграционного законодательства зафиксировали во время рейдов в Самарской области

В Самаре провели очередные рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В результате правоохранители выявили 796 нарушений миграционного законодательства, 556 из которых свершили иностранцы. Принято 211 решений об административном выдворении мигрантов за пределы РФ, 73 иностранных гражданина выдворены из страны, один — депортирован. Кроме того, 83 иностранца получили ограничение на въезд в Россию. В отношении нарушителей миграционного законодательства возбудили 34 уголовных дела.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.