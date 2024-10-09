Почти 800 нарушений миграционного законодательства зафиксировали во время рейдов в Самарской области

В Самаре провели очередные рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В результате правоохранители выявили 796 нарушений миграционного законодательства, 556 из которых свершили иностранцы. Принято 211 решений об административном выдворении мигрантов за пределы РФ, 73 иностранных гражданина выдворены из страны, один — депортирован. Кроме того, 83 иностранца получили ограничение на въезд в Россию. В отношении нарушителей миграционного законодательства возбудили 34 уголовных дела.