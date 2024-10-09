Импульс Т1: "Развитие ИТ-специальностей будет определяться адаптивностью сотрудников и их готовностью к обучению"

В Нижнем Новгороде на "Импульсе Т1" обсудили, как меняется рынок труда в России и какие новые профессии появляются сейчас. Участниками дискуссии стали Представители Министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, ННГУ им. Лобачевского, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ведущие ИТ-компании и вузы.

6-7 октября 2024 года в Нижнем Новгороде прошла конференция "Импульс Т1", организатором которой выступил Холдинг Т1. Событие стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития ИТ-индустрии. Ключевым стал вопрос о специалистах нового поколения. Эксперты сошлись во мнении, что развитие ИТ-специальностей будет определяться адаптивностью сотрудников и их готовностью к обучению на протяжении всей жизни.

Александр Синелобов, Министр цифрового развития и связи Нижегородской области, отметил, что сейчас важна подготовка инженеров нового поколения. Они должны обладать цифровой грамотностью, знаниями сразу в нескольких дисциплинах, креативностью и умением использовать цифровые двойники. Также Министр отметил, что в области молодым специалистам предлагают различные меры поддержки. Среди них: повышенные стипендии, интенсивы и тренинги, помощь в выборе профессии, научные центры для исследований, а также хакатоны и конкурсы для практического применения знаний. Они помогают интегрировать сотрудников в ИТ-сектор и открывают новые возможности для профессионального роста.

Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, рассказал о текущем состоянии индустрии и подчеркнул, что недостаток квалифицированных кадров является серьезной проблемой для ИТ-отрасли. В качестве решения вместе с ведущими вузами Холдинг Т1 разрабатывает образовательные программы для студентов, проводит стажировки и практики для начинающих специалистов, которые обеспечивают востребованные навыки и опыт. Это позволяет развить потенциал молодых талантов и их сильные стороны.

Валерий Черепенников, директор ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", поделился мнением о наиболее важных направлениях в российских вузах и отметил, что основная задача кампуса — готовить инженеров и ученых, которые будут создавать технологии будущего. Такие учреждения — ответ на запрос рынка, основная цель которого — получить высококвалифицированных профессионалов для ведущих технологических компаний. Вместе с индустриальными партнерами "НЕЙМАРК" разработал и внедрил модульную систему обучения, которая позволяет студентам усваивать материал по блокам, а потом без проблем применять на практике.

Евгений Федосеев, директор АНО "Горький Тех" отметил, что у образовательной экосистемы есть отставание от 1 до 4 лет от общей индустрии. Часто вузовские предметы не всегда релевантны на практике. Поэтому компания создает совместные лаборатории и школы для подготовки кадров, обучает актуальным специальностям. В Нижнем Новгороде создается комфортная среда для развития ИТ-компаний. Например, появилась уникальная мера поддержки — компенсация НДФЛ за релоцируемых сотрудников. Если организация зарегистрирована в нашем городе, то в течение пяти лет она может получить 100% налогового вычета по НДФЛ за релокацию middle и senior сотрудников в Нижний Новгород.

Конференция "Импульс Т1" — ежегодное событие, которое проходит в крупнейших российских центрах ИТ-индустрии. В 2024 г. Оно проходит в 5 городах России, а также впервые состоялось в Беларуси. Вслед за Минском, Ижевском и Нижним Новгородом мероприятие состоится в Самаре, Санкт-Петербурге и завершится деловым форумом в Москве.