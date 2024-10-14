"Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" рассказали о страховых случаях в путешествиях

Клиенты "Ингосстраха", которые путешествуют по России и за рубеж, всегда получают качественную и оперативную медицинскую помощь за границей. "Ингосстрах" совместно с партнером "Балт Ассистанс" рассказали о страховых случаях сентября.

Один из них произошел в Турции. Маленький ребенок упал с балкона гостиничного номера на седьмом этаже. Специалисты "Балт Ассистанс" быстро организовали транспортировку малыша в государственную больницу, где ему была проведена операция на шейном и спинном отделах позвоночника, а также сделано все возможное для сохранения ноги. "Ингосстрах" полностью покрыл все расходы, связанные с медицинской эвакуацией маленького пострадавшего в Россию.

Другой случай произошел в Израиле. Специалисты "Балт Ассистанс" организовали помощь пострадавшей, которая вышла из автобуса и попала под машину на пешеходном переходе. Россиянка оказалась в реанимации с многочисленными переломами. Все расходы на ее лечение удалось компенсировать за счет страховой компании-виновника ДТП. Специалисты ассистанса организовали медицинскую транспортировку пациентки в Россию.

Одну из застрахованных клиенток "Ингосстраха" во время отдыха у друзей в Краснодарском крае укусил енот. Благодаря оперативной работе координаторов компании "Балт Ассистанс" случай не обернулся серьезными последствиями для здоровья туриста. Женщину госпитализировали в больницу, где она прошла полное обследование. Пострадавшей выдали календарь прививок от бешенства. Три из них застрахованной сделали еще на отдыхе, а после она продолжила профилактическое лечение у себя дома. "Ингосстрах" компенсировал все медицинские расходы.

"Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" также оперативно урегулировали случай, который произошел на спортивных соревнованиях в Монголии, где мужчина сломал позвонок. Пострадавшему организовали медицинскую транспортировку из страны сначала самолетом, а потом поездом. Координаторы помогли туристу купить авиабилеты в бизнес-класс, при посадке и высадке из вагона мужчину сопровождали фельдшеры. Дома пострадавший получил необходимые лекарства и корсет с доставкой до квартиры.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов все страховые случаи были успешно урегулированы. Опыт наших клиентов показывает, насколько важна страховая защита жизни и здоровья, особенно когда находишься за границей. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в путешествии, необходимо заранее позаботиться об оформлении страхового полиса", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".