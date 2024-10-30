"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за 2 недели октября

За период с 14 по 27 октября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,7 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 770 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,9 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за последние две недели составили 31,2 миллиона рублей — водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем; 13,6 миллиона рублей — произошло столкновение из-за того, что впереди идущий автомобиль не включил поворотник, машину развернуло, и она врезалась в отбойник; 12,8 миллиона рублей — во время движения водитель заметил в зеркале заднего вида задымление, а затем возгорание автомобиля.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 69 миллионов рублей, Челябинской области — более 49 миллионов рублей, Приморском крае — более 47 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 33 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 349 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 92 миллионов, Нижегородской области — более 29 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 28 миллионов рублей и в Республике Башкортостан — более 21 миллиона рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.